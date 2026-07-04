Самолет F-35 Lightning II появился рядом с мемориалом Джефферсона, расположенным недалеко от Белого дома, и в течение некоторого времени словно «зависал» в воздухе

Парящий над Белым домом истребитель F-35 спровоцировал интерес у жителей Вашингтона Самолет F-35 Lightning II появился рядом с мемориалом Джефферсона, расположенным недалеко от Белого дома, и в течение некоторого времени словно «зависал» в воздухе

В Вашингтоне, столице США, истребитель F-35 какое-то время находился в воздухе в районе Белого дома, после чего покинул его.

Самолет F-35 Lightning II появился рядом с мемориалом Джефферсона, расположенным недалеко от Белого дома, и в течение некоторого времени словно «зависал» в воздухе.

Запечатленные очевидцами кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий интерес.

Официальных разъяснений относительно самолета, который неподвижно находился на небольшой высоте над водоемом в районе National Mall, пока не последовало.

Во время зависания F-35 также совершал вращение вокруг собственной оси. Потоки воздуха от его двигателей образовывали круги на поверхности воды.

После терактов 11 сентября воздушное пространство над Вашингтоном было объявлено бесполетной зоной. Поэтому появление F-35 в небе над американской столицей вызвало у одних пользователей социальных сетей интерес, а у других — недоумение относительно целей его пребывания в этом районе.