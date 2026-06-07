Партия премьера Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении Такие данные привел ЦИК республики

Партия «Гражданский договор», которую возглавляет нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидирует на выборах в парламент республики. По предварительным данным, которые приводит армянский ЦИК, она набирает 57,14%.

Следом за «Гражданским договором» идет блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» — он набирает 21,43%, или 4152 голоса, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 8,21%, или 1590 голосов, партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 5,1%, или 988 голосов.

Как передает Арменпресс, руководитель администрации премьер-министра, глава предвыборного штаба партии «Гражданский договор» Араик Арутюнян опубликовал видеозапись, в которой отмечает, что предварительные результаты голосования очень удовлетворительные.

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: с 20:00 закрылись все 2005 избирательных участков по всей территории страны, 9 из которых в уголовно-исполнительных учреждениях.

Начался подсчет голосов.

На выборах из 2 млн 503 тыс 976 граждан, имеющих избирательное право, в голосовании приняли участие 1 млн 476 тыс 597 избирателей, или 58,97 % граждан, имеющих избирательное право. Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян..

Граждане Армении в воскресенье, 7 июня, приняли участие в парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован законодательный орган страны на ближайшие пять лет.

В стране с населением около 3 миллионов человек избиратели голосовали за состав парламента нового созыва.

Голосование началось в 8:00.

По данным Службы миграции и гражданства Министерства внутренних дел Армении, право голоса на парламентских выборах в стране имеют 2 млн 489 тыс. 31 человек.

За получение мест в парламенте, который насчитывает не менее 101 депутата, борются 18 партий и политических объединений. По всей стране открыты 2005 избирательных участков.

Выборы пройдут по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

Для партий действует избирательный барьер в 4%, а для блоков партий — 10%, поэтому большинство политических сил предпочли участвовать в выборах самостоятельно.

Избирательное законодательство Армении предусматривает механизм обеспечения стабильного большинства. Если победившая партия получит менее 52% мест в парламенте, ей могут быть предоставлены дополнительные мандаты для достижения этого показателя.

Предстоящие выборы станут первыми очередными парламентскими выборами с 2017 года. Досрочные выборы в стране после этой даты проводились дважды — в 2018 и 2021 годах.

Основное внимание будет приковано к борьбе между правящей партией премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционными силами, выступающими против проводимой правительством политики реформ.

За ходом голосования внимательно следят Турция, Азербайджан, Россия, США, страны Европейского союза и Иран.

Выборы будут проходить под наблюдением местных и международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.