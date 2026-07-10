Парламент Японии одобрил исторические поправки об императорском доме

Ayşe İrem Çakır, Abdulrahman Yusupov, Ekip
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Нижняя палата парламента Японии одобрила проект поправок к закону об императорском доме, направленных на сохранение численности императорской семьи.
Принятые поправки позволяют женщинам из императорской семьи после брака сохранять статус членов императорского дома. При этом женщины, которые будут состоять в семье на момент вступления закона в силу, смогут по собственному желанию отказаться от статуса при вступлении в брак.
Законопроект также предусматривает возможность усыновления мужчин по мужской линии из бывших боковых ветвей императорской семьи.
В закон планируется добавить отдельную главу, согласно которой можно будет усыновлять мужчин старше пятнадцати лет, без супруги и детей, из числа потомков 11 ветвей императорской семьи, утративших статус в 1947 году.
Теперь документ направят на рассмотрение в верхнюю палату законодательного органа.