Принятые поправки позволяют женщинам из императорской семьи после брака сохранять статус членов императорского дома

Парламент Японии одобрил исторические поправки об императорском доме Принятые поправки позволяют женщинам из императорской семьи после брака сохранять статус членов императорского дома

Нижняя палата парламента Японии одобрила проект поправок к закону об императорском доме, направленных на сохранение численности императорской семьи.

Принятые поправки позволяют женщинам из императорской семьи после брака сохранять статус членов императорского дома. При этом женщины, которые будут состоять в семье на момент вступления закона в силу, смогут по собственному желанию отказаться от статуса при вступлении в брак.

Законопроект также предусматривает возможность усыновления мужчин по мужской линии из бывших боковых ветвей императорской семьи.

В закон планируется добавить отдельную главу, согласно которой можно будет усыновлять мужчин старше пятнадцати лет, без супруги и детей, из числа потомков 11 ветвей императорской семьи, утративших статус в 1947 году.

Теперь документ направят на рассмотрение в верхнюю палату законодательного органа.