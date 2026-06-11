Согласно новым правилам, с 12 июля лицам, ищущим убежище в Швеции, а также представителям ряда других миграционных категорий будут выдаваться только временные разрешения на проживание

Парламент Швеции одобрил законопроект об отмене постоянного вида на жительство для беженцев Согласно новым правилам, с 12 июля лицам, ищущим убежище в Швеции, а также представителям ряда других миграционных категорий будут выдаваться только временные разрешения на проживание

Парламент Швеции принял поддержанный правительством законопроект, отменяющий возможность получения постоянного вида на жительство для лиц, ищущих убежище.

Как сообщает Шведское государственное радио (SR), законопроект, предусматривающий отмену постоянных разрешений на проживание для беженцев и некоторых других категорий мигрантов, был одобрен большинством голосов.

Согласно новым правилам, с 12 июля лицам, ищущим убежище в Швеции, а также представителям ряда других миграционных категорий будут выдаваться только временные разрешения на проживание.

При этом отмечается, что изменения не затронут тех, кто уже обладает постоянным видом на жительство. Однако возможность получения постоянного разрешения на проживание для будущих заявителей будет полностью отменена.