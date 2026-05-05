Парламент Румынии отправил в отставку правительство Боложана Вотум недоверия, инициированный социал-демократами и ультраправыми, поддержали большинство депутатов

В Румынии вотум недоверия правительству во главе с Илие Боложаном был принят большинством голосов, в результате чего кабинет министров отправлен в отставку.

В ходе голосования в парламенте 281 из 402 присутствовавших депутатов поддержали инициативу.

Вотум недоверия был внесен крупнейшей партией страны — Социал-демократической партией, а также ультраправым Альянсом за объединение румын и партией PACE — «Приоритет Румыния». Предложение было одобрено большинством голосов, что привело к падению правительства Боложана.

По данным местных СМИ, во время голосования Боложан покинул зал заседаний парламента.

Сообщается, что вотум был подготовлен под заголовком: «Остановить "план Боложана", наносящий ущерб экономике, обнищающий население и направленный на мошенническую продажу государственных активов».

Президент Румынии Никушор Дан, выступая до голосования, заявил, что вне зависимости от его исхода страна сохранит «западный вектор» развития.

Правительство Боложана приступило к работе в июне 2025 года после получения вотума доверия в парламенте.