Парламент Румынии отправил в отставку правительство Боложана

Lejla Biogradlija, Elmira Ekberova
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
В Румынии вотум недоверия правительству во главе с Илие Боложаном был принят большинством голосов, в результате чего кабинет министров отправлен в отставку.
В ходе голосования в парламенте 281 из 402 присутствовавших депутатов поддержали инициативу.
Вотум недоверия был внесен крупнейшей партией страны — Социал-демократической партией, а также ультраправым Альянсом за объединение румын и партией PACE — «Приоритет Румыния». Предложение было одобрено большинством голосов, что привело к падению правительства Боложана.
По данным местных СМИ, во время голосования Боложан покинул зал заседаний парламента.
Сообщается, что вотум был подготовлен под заголовком: «Остановить "план Боложана", наносящий ущерб экономике, обнищающий население и направленный на мошенническую продажу государственных активов».
Президент Румынии Никушор Дан, выступая до голосования, заявил, что вне зависимости от его исхода страна сохранит «западный вектор» развития.
Правительство Боложана приступило к работе в июне 2025 года после получения вотума доверия в парламенте.