Парламент Молдовы утвердил состав правительства Тофана

Парламент Молдовы выразил вотум доверия правительству во главе с Василе Тофаном и утвердил программу его деятельности под названием «Европейская экономика, эффективное государство».

За утверждение нового кабинета министров проголосовали 53 депутата от правящей партии PAS. Против высказался 21 парламентарий — семь депутатов Партии коммунистов и 14 представителей Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Еще 21 депутат не участвовал в голосовании. Всего на заседании присутствовали 95 парламентариев.

Представляя программу правительства, Тофан заявил, что новый кабинет сосредоточится на восстановлении экономического роста, привлечении инвестиций, сокращении бюрократических процедур, цифровизации государственных услуг и использовании процесса вступления в Европейский союз в качестве ключевого фактора модернизации страны.

В состав нового кабинета вошли 17 министров и вице-премьеров. При этом ряд ключевых фигур сохранили свои должности. Среди новичков в кабинете Тофана министр финансов Виктория Белоус, министр сельского хозяйства - Раду Мустяцэ, министр здравоохранения - Александр Гаснаш и министр культуры - Дан Суручану.

Церемония принесения присяги новым составом правительства состоится 22 июля в присутствии президента Молдовы Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу.