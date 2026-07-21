За выражение вотума доверия составу и программе правительства проголосовали 53 депутата из 101

Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном За выражение вотума доверия составу и программе правительства проголосовали 53 депутата из 101

Парламент Молдовы выразил вотум доверия правительству во главе с Василе Тофаном, которого президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра.

За выражение вотума доверия составу и программе правительства проголосовали 53 депутата из 101.

Кандидатуру Тофана поддержали депутаты от Партии действия и солидарности (PAS), основанной Санду, тогда как другие партии, представленные в парламенте, выступили против и не приняли участия в голосовании.

Новый премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что ставит целью к 2029 году сократить дефицит бюджета на 2% и увеличить доходы бюджета на 2%.

В ходе представления своей правительственной программы назначенный премьер-министр Василий Тофан сделал упор на реформирование фискальной и судебной сфер. При этом он «подчеркнул, что выступает против назначений на руководство государственными предприятиями под патронатом правящей партии.

Касаясь вопроса Приднестровского региона, в одностороннем порядке провозгласившего независимость от Молдовы, Тофан сказал, что Кишинев предпочитает мирное сближение с этим регионом.

Премьер-министр сообщил, что посетит Гагаузскую автономию и встретится с представителями гагаузов.

«Гагаузская автономия обладает большим потенциалом с точки зрения установления важного моста с Турцией. Считаю, что потенциал отношений с Турцией не используется. Благодаря Гагаузской автономии мы можем сблизиться с Турцией. Иного пути я не вижу»,- заявил политик.

При этом Тофан подчеркнул, что Кишинев поддерживает проводимую в отношении Гагаузской автономии политику. «Этот регион является частью Молдовы. Регион должен соблюдать законы Молдовы»,- сказал он.

Председатель парламента Игорь Гросу поздравил Тофана и пожелал новому кабинету успехов.

Новые члены правительства

В новом правительстве 10 министров сохранили свои посты, а 4 впервые заняли министерские должности.

Соответственно, Михай Попшой останется министром иностранных дел Молдовы, Анатолие Носатый — министром обороны, Евгений Осмокеску — министром экономики и цифровизации, Владимир Боля — министром инфраструктуры и регионального развития, Даниела-Мисаил Никитин — министром внутренних дел, Дорин Юнгиету — министром энергетики, Дан Перчун — министром образования и исследований, Наталья Плугару — министром труда и социальной защиты, Владислав Кожухарь — министром юстиции, Георгий Хайдер — министром окружающей среды.

На пост министра финансов назначена Виктория Белоус, тогда как Александру Гашнаш стал министром здравоохранения, Раду Мустяцэ — министром сельского хозяйства и пищевой промышленности, а Дан Суручану — министром культуры.

О новом премьер-министре

Василе Тофан, родившийся в 1982 году в Молдове, получил степень бакалавра по государственному управлению в Университете Эразма в Роттердаме (Нидерланды), а степень магистра по бизнес-управлению — в Гарвардской школе бизнеса в США.

В 2006–2010 годах Тофан работал в различных компаниях в Нидерландах, затем занимал различные должности на некоторых предприятиях в Молдове. Будучи предпринимателем, Тофан поддерживает процесс интеграции Молдовы в Европейский союз и в прошлом году основал гражданское движение под названием «Европа 2028».

Что произошло ранее

Александру Мунтяну, занимавший пост премьер-министра Молдовы с ноября 2025 года, подал в отставку 3 июля, после чего правительство пало. Президент Майя Санду подписала решение о выдвижении Василе Тофана на пост нового премьер-министра.

Отмечается, что у Мунтяну возникли глубокие разногласия с правящей Партией действия и солидарности (PAS).