Предложение предусматривает подготовку закона, который может запретить ношение хиджаба и других религиозных символов в государственных школах

Парламент кантона Санкт-Галлен поддержал инициативу о запрете религиозных символов для учителей Предложение предусматривает подготовку закона, который может запретить ношение хиджаба и других религиозных символов в государственных школах

Парламент швейцарского кантона Санкт-Галлен одобрил инициативу, открывающую путь к запрету для учителей государственных школ на ношение религиозных символов, включая хиджаб.

Как сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF, в 120-местном парламенте кантона соответствующее предложение было принято 70 голосами против 46.

Документ поручает кантональному правительству подготовить законодательные изменения, предусматривающие запрет на использование учителями государственных школ одежды и символов, связанных с религиозными убеждениями.

Поправки планируется внести в Закон о народных школах кантона.

Парламент также проголосовал за расширение действия будущего запрета на средние и профессиональные учебные заведения. Это решение было принято 59 голосами против 54.

У кантонального правительства есть три года на подготовку законопроекта, после чего документ вновь будет вынесен на рассмотрение парламента.

Депутат парламента кантона Франциска Штайнер-Кауфманн, выступая в ходе обсуждения, выразила сомнения по поводу инициативы.

«Где мы начнем и где остановимся? Тогда мы больше не будем отмечать Пасху в детских садах и заменим ее просто весенним праздником?» — заявила она.

Вопрос о запрете религиозных символов для учителей оказался в центре общественного внимания после инцидента летом 2025 года в коммуне Эшенбах кантона Санкт-Галлен.

Тогда родители выступили против приема на работу молодой учительницы, которая намеревалась вести занятия в хиджабе, после чего руководство школы отказалось заключать с ней трудовой договор.

После этого депутаты парламента кантона от различных политических партий внесли инициативу о запрете ношения учителями государственных школ одежды и символов, используемых по религиозным мотивам.