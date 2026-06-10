Согласно закону, Израиль будет удерживать определенную сумму из налоговых поступлений от имени Палестинской администрации

Парламент Израиля одобрил закон о вычетах из налоговых поступлений Палестины Согласно закону, Израиль будет удерживать определенную сумму из налоговых поступлений от имени Палестинской администрации

Израильский парламент (Кнессет) одобрил законопроект, предусматривающий закрепление на законодательном уровне вычетов из налоговых поступлений, принадлежащих Палестинской администрации.

Согласно заявлению Кнессета, второе и третье чтения соответствующего законопроекта были завершены на заседании, состоявшемся в понедельник, после чего документ был принят.

В заявлении отмечается, что законопроект был внесен депутатом от правящей партии «Ликуд» Авихаем Авраамом Боароном.

Согласно новому закону, Израиль ежегодно будет удерживать определенную сумму из налоговых поступлений, которые он собирает от имени Палестинской администрации и которые известны как «маккаса» - механизм взаиморасчетов.

Размер удерживаемой суммы будет определяться Министерским комитетом по вопросам национальной безопасности на основании доклада, который подготовит министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Закон также предусматривает перечисление удержанных средств в государственную казну Израиля.

При этом, если будут существовать обязательства по выплате компенсаций израильтянам, которые, как утверждается, пострадали в результате «террористических актов», эти суммы в первую очередь будут направляться на такие выплаты, а оставшаяся часть - в государственную казну.

В последние годы израильские суды вынесли решения о выплате десятков миллионов долларов компенсаций в пользу израильтян, заявлявших, что они пострадали в результате нападений, совершенных палестинцами.

Ранее министр финансов Смотрич уже применял практику удержания этих компенсаций из налоговых поступлений, принадлежащих Палестине.

С принятием нового закона эта практика получила постоянный правовой статус.

Источники, которые палестинская сторона называет «доходами маккаса», формируются за счет налогов и таможенных сборов с импортируемых товаров, поступающих на палестинские территории через Израиль или контролируемые им пограничные переходы.

Израиль собирает эти доходы от имени Палестинской администрации.

С 2019 года Израиль под различными предлогами осуществляет удержания из этих средств. Такая практика привела к серьезным финансовым трудностям Палестинской администрации и невозможности в полном объеме выплачивать зарплаты государственным служащим.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа в прошлом месяце заявил, что Израиль продолжает оказывать давление не только на сектор Газа, но и на оккупированный Западный берег и Восточный Иерусалим. По его словам, удержания из принадлежащих Палестине «доходов маккаса» за последние 12 месяцев еще больше увеличились.

Мустафа также отметил, что в этот период Израиль не перечислял в палестинскую казну средства, полученные от налоговых и таможенных поступлений.

Согласно Парижскому экономическому протоколу, подписанному в 1994 году между Израилем и Организацией освобождения Палестины и являющемуся экономическим приложением к соглашениям Осло, доходы маккаса взимаются Министерством финансов Израиля на пограничных переходах.

За эту услугу Израиль удерживает комиссию в размере 3 % от общей суммы «доходов маккаса». В годовом выражении эти поступления достигают примерно 380 миллионов шекелей, или 102 миллионов долларов, и являются одним из важнейших финансовых источников Палестинской администрации.