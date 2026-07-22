Парламент Болгарии одобрил размещение американских самолетов на авиабазе «Безмер»

Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило размещение на авиабазе «Безмер» в период с 24 июля по 1 октября 2026 года до восьми американских самолетов-заправщиков KC-135, а также другого оборудования.

Проект, внесенный Советом министров, был принят 136 голосами «за». При этом 13 депутатов проголосовали «против», еще двое воздержались.

Документ предусматривает размещение на авиабазе «Безмер» до восьми самолетов-заправщиков KC-135 Вооруженных сил США и их экипажей, до 250 американских военнослужащих с личным стрелковым оружием и боеприпасами, а также необходимого аэродромного оборудования.

Народное собрание также поручило премьер-министру Румену Радеву организовать реализацию решения.

В докладе парламентской комиссии по обороне отмечается, что для выполнения решения не потребуется выделения дополнительных средств из бюджета Министерства обороны Болгарии на 2026 год.

Между тем староста села Безмер в Ямбольской области Розен Русев сообщил о начале кампании по сбору подписей против размещения американских самолетов-заправщиков на авиабазе «Безмер».

В интервью Болгарскому телеграфному агентству (BTA) Русев заявил, что жители села выступают против размещения американских самолетов, готовят акцию протеста и намерены передать петицию министру обороны Димитару Стоянову, который, как ожидается, посетит регион в пятницу.