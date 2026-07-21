Парламентская оппозиция Молдовы не поддержала кандидатуру Василе Тофана на пост премьер-министра Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что партия не проголосует за новое правительство

Парламентская оппозиция Молдовы заявила, что не поддержит утверждение правительства во главе с назначенным кандидатом на пост премьер-министра Василе Тофаном, передает МОЛДПРЕС во вторник, 21 июля.

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что депутаты-социалисты проголосуют против нового состава кабинета министров и предлагаемой программы управления. «Очевидно, что мы будем голосовать против этого правительства и его программы. Практически в составе правительства остались те же самые люди. Нельзя просто поменять местами, оставив тех же самых людей. Ничего не изменится», — заявил Додон.

В свою очередь, вице-председатель парламента и депутат ПСРМ Влад Батрынча раскритиковал программу деятельности, представленную Василе Тофаном. Он заявил, что ожидал, что новый назначенный премьер предложит сокращение числа министерств и оптимизацию административных структур. «У меня была скромная надежда, что он сократит количество министерств и предложит определенную оптимизацию, учитывая, что у нас меньше граждан и бюджет находится под давлением», — сказал Батрынча.

Лидер партии «Наша партия» Ренато Усатый также раскритиковал состав нового кабинета министров и заявил, что партия не может поддержать правительство, предлагаемое Василе Тофаном.

По словам Усатого, некоторые министры, которые входили и в предыдущий состав правительства, работают хорошо, однако этого недостаточно, чтобы поддержать всю правительственную команду. «Мы не можем сегодня поддержать это правительство, поскольку увидим министров, которые входили и в предыдущее правление. Считаю, что некоторые из этих министров хорошо выполняют свою работу. Но, в то же время, есть очень важные министерства, в том числе Министерство внутренних дел и Министерство юстиции, где Республике Молдова нужны очень сильные люди, особенно в той ситуации, в которой находится наша страна», — заявил Усатый.

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк также объявил, что его политформирование не поддержит утверждение правительства Тофана. Вместе с тем он положительно оценил программу деятельности и стратегии, представленные назначенным премьер-министром, подчеркнув, что они должны быть реализованы на практике.

«Программа очень хорошая. Это прописанные планы, стратегии и направления развития, которые, на мой взгляд, можно поддержать. Мы голосовали и будем поддерживать проекты, направленные на гармонизацию и развитие Республики Молдова. Однако проблема в реализации. Недостаточно иметь хорошую программу и стратегии, написанные на десятках страниц», — заявил Василе Костюк.

Правительство во главе с назначенным кандидатом на пост премьер-министра Василе Тофаном сегодня намерено обратиться за вотумом доверия парламента. Депутаты рассмотрят программу деятельности исполнительной власти и состав нового кабинета министров.