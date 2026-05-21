Париж присвоит палестинскому народу почетное гражданство

Городской совет Парижа намерен присвоить палестинскому народу почетное гражданство столицы.

Заместитель мэра Парижа Одри Пуллар на заседании городского совета сообщила, что мэр Эмманюэль Грегуар заявил о намерении предоставить палестинскому народу почетное гражданство.

Как сообщают национальные СМИ, это решение Грегуара рассматривается как знак солидарности с гражданским населением, находящимся под оккупацией на Западном берегу реки Иордан и в условиях тяжелого гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Парижский городской совет уже одобрил резолюцию о присвоении почетного гражданства жителям Газы в 2025 году. Голосование по вопросу предоставления этого звания всему палестинскому народу состоится в следующем месяце.