Париж присвоит палестинскому народу почетное гражданство

Şeyma Yiğit, Olga Keskin
21 Май 2026•Обновить: 21 Май 2026
Городской совет Парижа намерен присвоить палестинскому народу почетное гражданство столицы.
Заместитель мэра Парижа Одри Пуллар на заседании городского совета сообщила, что мэр Эмманюэль Грегуар заявил о намерении предоставить палестинскому народу почетное гражданство.
Как сообщают национальные СМИ, это решение Грегуара рассматривается как знак солидарности с гражданским населением, находящимся под оккупацией на Западном берегу реки Иордан и в условиях тяжелого гуманитарного кризиса в секторе Газа.
Парижский городской совет уже одобрил резолюцию о присвоении почетного гражданства жителям Газы в 2025 году. Голосование по вопросу предоставления этого звания всему палестинскому народу состоится в следующем месяце.