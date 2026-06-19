Париж призвал США оказать давление на правительство Нетаньяху для соблюдения перемирия в Ливане Израильское правительство обязано соблюдать режим прекращения огня, заявил глава МИД Франции

В правительстве Франции выразили недовольство действиями Израиля, который продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на американо-иранские договоренности, призвав Вашингтон оказать давление на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху с целью добиться соблюдения режима прекращения огня.

Выступая в эфире французского телеканала France Info, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миссия под руководством Великобритании и Франции, созданная для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, который в рамках договоренностей должен быть вновь открыт для судоходства в течение 30 дней, готова приступить к работе.

Глава ведомства напомнил, что эта миссия носит исключительно оборонительный характер и действует независимо от конфликтующих сторон.

Барро также выразил недовольство действиями Израиля, который продолжает атаки на Ливан, вопреки режиму прекращения огня. «Первым пунктом этих договоренностей является прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Израильское правительство обязано это соблюдать», - подчеркнул глава французской дипломатии.

Кроме того, Барро призвал США, в частности, «применить всю необходимую меру давления» на правительство Нетаньяху, чтобы гарантировать уважение Тель-Авивем достигнутых договоренностей.

Ливан стал одним из самых чувствительных вопросов в процессе реализации американо-иранских договоренностей, заключенных 14 июня с целью прекращения войны между США/Израилем и Ираном, которая началась 28 февраля.

Между тем, в результате ночного авиаудара Израиля по провинции Набатия на юге Ливана погибли 16 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, который был продлен на 45 дней с 17 мая, и на американо-иранские договоренности, Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана.

- Американо-иранские договоренности

Иран и США 14 июня объявили о достижении 14-пунткного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение огня и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров в рамках посреднического процесса при участии Пакистана.

Так называемый Исламабадский меморандум вступил в силу 18 июня после того, как его в электронном виде подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп.

Меморандум включает такие пункты, как прекращение огня, включая Ливан, открытие Ормузского пролива и снятие американской морской блокады с Ирана.

