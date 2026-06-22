Глава Ватикана обратился ко всем правительствам и народам с призывом бороться с голодом

Папа Лев XIV посетил офис Всемирной продовольственной программы ООН Глава Ватикана обратился ко всем правительствам и народам с призывом бороться с голодом

Глава Ватикана Папа Лев XIV заявил, что человек, который, по его словам, больше не находится в центре международных событий, «питается» скорее конфликтами, чем пищей.

Посетив штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) в Риме, Папа принял участие в ежегодном заседании исполнительного совета ВПП, а также ознакомился с работой организации и встретился с ее сотрудниками.

В своём обращении к членам исполнительного совета Папа Лев XIV сказал: «Сегодня кризисы перестали быть единичными событиями; они превратились в постоянную реальность, характеризующуюся затяжными конфликтами, хронической продовольственной нестабильностью, экономическими колебаниями и растущей уязвимостью перед изменением климата».

Отметив, что международный порядок становится всё более фрагментированным, отчасти из-за кризиса многосторонней системы, глава Ватикана добавил: «Государства всё чаще направляют свои ресурсы на обеспечение национальной безопасности, экономического роста и внутренней стабильности, игнорируя тесную связь между этими вопросами и многосторонним сотрудничеством. Те же силы, которые определяют экономический рост, зачастую еще больше усугубляют процесс маргинализации».

Папа отметил, что, с одной стороны, доставка гуманитарной помощи нуждающимся может задерживаться из-за бюрократических процедур, а с другой — доступ к предметам первой необходимости, в том числе к продуктам питания, зачастую определяется экономическими или стратегическими соображениями.

Подчеркнув, что эта ситуация создает серьезную этическую проблему, Лев XIV отметил: «Человек больше не ставится последовательно в центр международных действий. Конфликты «питаются» легче, чем люди. Эта реальность отражает не только оперативные недостатки, но и фундаментальный дисбаланс в политических и моральных приоритетах».

Призыв к правительствам и народам

Папа обратился ко всем правительствам и народам с призывом бороться с голодом: «Пусть они обновят и укрепят свои обязательства по борьбе с голодом и его основными причинами. Пусть они увеличат выделяемые на эти цели ресурсы и устранят барьеры, препятствующие доставке помощи нуждающимся. Для эффективной реализации этого призыва необходимо сократить излишнюю бюрократию».

Подчеркнув, что важно также противостоять коммерциализации основных человеческих потребностей, Папа продолжил:

«Продовольствие, вода и медицинские услуги не могут подчиняться рыночным соображениям или геополитическим интересам. Доступ к достаточному количеству пищи — это основное право человека, основанное на достоинстве каждого человека. Удовлетворение этой потребности не только облегчает страдания, но и устраняет основные причины геополитической нестабильности. Действительно, продовольственная безопасность является одним из основных компонентов глобальной безопасности».

Папа также высоко оценил роль ВПП, заявив: «ВПП — это не просто политический, экономический или технический игрок, это конкретное воплощение международной солидарности. Там, где национальные институты отступают, а социальные сети распадаются, её присутствие помогает предотвратить превращение гуманитарных кризисов в необратимый коллапс».

Пантифик обратился к сотрудникам ВПП: «Вы олицетворяете надежду»

После своей речи Папа Лев XIV провел онлайн-встречу в штаб-квартире ВПП с некоторыми сотрудниками организации, работающими на местах в разных странах, и сказал им: «Вы находитесь на передовой, доставляете помощь нуждающимся, и я очень благодарен вам за вашу работу. Пожалуйста, передайте моё послание своим коллегам».

Пантифик также использовал фразу «Вы олицетворяете надежду» в своём обращении к сотрудникам ВПП в штаб-квартире.

Исполнительный директор ВПП Карл Скау в свою очередь обратился к Папе со словами: «Большое спасибо за ваши прекрасные слова. Ваше присутствие здесь — это подарок для нас, визит, который вдохновит нас на дальнейшую работу».

Папа поочередно поздоровался с сотрудниками ВПП и их семьями, после чего покинул штаб-квартиру организации.