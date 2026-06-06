Отношения между Папой и президентом США Дональдом Трампом обострились во время войны в Иране

Папа Лев XIV: война, которую США и Израиль ведут против Ирана, несправедлива Отношения между Папой и президентом США Дональдом Трампом обострились во время войны в Иране

Глава Ватикана Папа Лев XIV заявил, что война, которую США и Израиль ведут против Ирана, несправедлива.

Во время перелета из Рима в Мадрид в рамках своего четвертого зарубежного визита понтифик ответил на вопросы журналистов, сопровождавших его в самолете.

Согласно сообщению итальянского агентства ANSA, один из журналистов, напомнив о том, что вице-президент США Дж. Д. Вэнс, оправдывая военные действия США против Тегерана, сослался на теорию «справедливой войны», задал Папе вопрос о том, можно ли считать войну в Иране справедливой.

Папа Лев XIV ответил: «Я думаю, что это уже было очень четко сформулировано ранее. Речь там не идет о справедливой войне. Проблема в том, что теория справедливой войны уходит корнями в далекое прошлое, в времена, когда люди не могли себе представить то оружие и тот разрушительный потенциал, которыми они обладают сегодня».

Отношения между Папой и президентом США Дональдом Трампом обострились во время войны в Иране

Папа Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране, пока она продолжается, и 7 апреля назвал угрозу президента США Трампа о том, что «в Иране исчезнет цивилизация», «неприемлемой».

Президент США также 12 апреля охарактеризовал Папу Леона XIV как «слабого и ужасного» в области внешней политики.

В ответ на это Папа 13 апреля заявил Трампу, что не боится: «Я буду продолжать громко выступать против войны».

Высказывания Трампа в адрес Папы Римского также привели к охлаждению отношений между Италией и США.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 13 апреля также назвала высказывания Трампа в адрес Папы Римского «неприемлемыми».

В связи с этим Трамп на этот раз подверг резкой критике Мелони, одну из своих ближайших союзников в Европе, заявив в интервью газете «Corriere della Sera» 14 апреля: «Люди довольны ею? Я и представить себе не мог. Она меня шокировала. Я думал, что она смелая, но ошибся».

Трамп продолжил нападать на Мелони в интервью, транслированном 14 апреля на канале FOX: «У нас нет таких же отношений с теми, кто отказывается нам помогать».

Президент США в интервью радиостанции 5 мая, незадолго до визита Рубио в Ватикан, вновь разжег полемику, обвинив Папу в том, что он «подвергает опасности многих католиков», и заявив, что Папа «считает, что наличие у Ирана ядерного оружия не является проблемой».

Папа, в свою очередь, ответил, не упоминая имени Трампа: «Задача Церкви — говорить о Евангелии и о мире. Пусть те, кто хочет критиковать меня за то, что я проповедую Евангелие, критикуют, критикуют».

7 мая администрация США направила в Рим госсекретаря Марко Рубио с целью сгладить обострившиеся отношения с Ватиканом и Италией. В прессе появились сообщения о том, что, по словам американской стороны, встреча Папы и Рубио прошла «в дружественной и конструктивной атмосфере».