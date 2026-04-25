Палестинцы проголосовали на местных выборах в Западном берегу и секторе Газа

ИЕРУСАЛИМ (АА) — Палестинцы проголосовали на местных выборах в оккупированном Западном берегу и городе Дейр-эль-Белах в секторе Газа.

Председатель Центральной избирательной комиссии Палестины Рами Хамдалла на пресс-конференции заявил, что жители города Дейр-эль-Белах на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа пришли на избирательные участки, и что местные выборы прошли в условиях серьезных экономических проблем и других трудностей, вызванных израильской оккупацией.

Отметив, что число избирателей составляет около 1 миллиона 30 тысяч человек, Хамдалла сообщил, что голосование прошло в 491 избирательном центре на 1922 избирательных участках.

Хамдалла, подчеркнув важность проведения голосования в городе Дейр-эль-Бела в секторе Газа, сказал, что из-за того, что Израиль запретил ввоз избирательного оборудования в Газу, необходимые материалы были изготовлены на месте.

Он отметил, что в регионе было установлено 9 палаток для голосования, а гуманитарные организации оказали поддержку в установке 3 избирательных урн.

Глава избиркома предположил, что, несмотря на отсутствие списков кандидатов в некоторых районах, явка составила 50–60 %.

Ожидается, что результаты выборов будут объявлены на пресс-конференции, которая состоится в воскресенье. Кандидаты смогут обжаловать результаты в суде в течение недели.



В Палестине с 2005 года не проводились президентские выборы, а с 2006 года — парламентские. С 2007 года страна сталкивается с политическим и географическим расколом.



ХАМАС и сформированное им правительство контролируют сектор Газа, а правительство, сформированное движением ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса, управляет оккупированным Западным берегом.



Выборы рассматриваются как шаг к укреплению административного единства между Газой и Западным берегом и восстановлению местных институтов.