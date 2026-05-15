Палестинский юрист заявил о систематических пытках и сексуальном насилии в израильских тюрьмах Адвокат Халед аш-Шули сообщил о многочисленных жалобах, направленных в Международный уголовный суд

Палестинский адвокат и юридический консультант Халед аш-Шули заявил, что палестинские заключенные в израильских тюрьмах подвергаются незаконному и бесчеловечному обращению.

Расследование, опубликованное 11 мая журналистом The New York Times Николасом Кристофом, привлекло внимание к случаям сексуального насилия и систематических злоупотреблений в отношении палестинских заключенных, включая детей, со стороны израильских военных, охранников и израильтян, незаконно захватывающих палестинские земли.

В материале приводятся многочисленные свидетельства и данные о физических пытках, жестоком обращении, унижениях и сексуальных нападениях на палестинских заключенных.

Аш-Шули, который участвует в работе по признанию преступлений Израиля Международным уголовным судом (МУС), в беседе с «Анадолу» рассказал о насилии в отношении палестинцев в израильских тюрьмах.

Он напомнил, что международное право предусматривает четкие нормы обращения с военнопленными и гражданскими лицами во время конфликтов, однако, по его словам, положение палестинских заключенных всегда оставалось крайне тяжелым и сопровождалось нарушениями закона.

Адвокат подчеркнул, что в отношении палестинцев должны применяться положения Третьей и Четвертой Женевских конвенций 1949 года.

«Конечно, Четвертая Женевская конвенция также применима к палестинскому вопросу, однако речь идет о палестинских заключенных, и именно третья и четвертая конвенции должны полноценно применяться в отношении них. У Израиля есть и другие обязательства, но они не соблюдают ничего», — заявил он.

По словам аш-Шули, с момента основания ООН Израиль систематически нарушает основные права палестинцев, а после событий октября 2023 года масштабы нарушений еще больше возросли.

Он отметил, что палестинцы лишились даже тех прав, которых добивались годами.

«Палестинцы оказались в драматической ситуации, при которой происходит крайне серьезное нарушение их прав», — сказал адвокат.

Аш-Шули заявил, что нарушения прав палестинцев носят систематический характер и уже выходят за рамки военных преступлений, переходя в категорию преступлений против человечности.

По его словам, в израильских тюрьмах содержатся от 9 до 12 тысяч палестинских заключенных, которые находятся под угрозой уничтожения. Некоторые юристы, добавил он, квалифицируют действия Израиля как геноцид.

Аш-Шули сообщил, что его команда юристов, представляющая сотни палестинских пострадавших в Газе и десятки заключенных на оккупированном Западном берегу, подала в МУС ряд жалоб.

«Мы направили в Международный уголовный суд множество жалоб, касающихся бесчеловечного обращения с палестинцами в израильских тюрьмах, особенно преступлений сексуального характера и изнасилований», — отметил он.

По его словам, жалобы по преступлениям против палестинских заключенных были поданы в июле и ноябре 2025 года, а также 17 марта 2026 года — отдельная жалоба по случаям изнасилований и сексуального насилия.

Адвокат рассказал, что его команда собирает свидетельства бывших заключенных для передачи в МУС, а публикация The New York Times подтвердила рассказы его подзащитных.

Комментируя роль израильской полиции, аш-Шули отметил, что теоретически полиция должна обеспечивать порядок как внутри тюрем, так и за их пределами.

«На деле мы видим, что израильские полицейские сами превращаются в насильников и тяжких преступников», — заявил он.

Говоря о необходимости сохранять в тайне личности палестинских заключенных, подавших жалобы в МУС, адвокат пояснил, что Израиль может принимать меры против тех, кто дает показания международным организациям.

Аш-Шули признался, что был потрясен свидетельствами о сексуальном насилии.

«После 7 октября, начиная с ноября-декабря 2023 года, мы начали получать свидетельства палестинских заключенных, подвергавшихся сексуальному насилию и изнасилованиям с целью унижения, принуждения к признаниям и мести», — сказал он.

Комментируя законопроект о смертной казни для палестинских заключенных, рассматриваемый в израильском парламенте, аш-Шули назвал его незаконным.

«Это противозаконный закон, потому что израильтяне не могут принимать законы для палестинцев», — заявил он.

По его словам, закон может применяться и против палестинцев, оказывающих мирное сопротивление, а израильский парламент превысил свои полномочия, принимая подобные меры.

Адвокат отметил, что действие закона не распространяется на евреев с израильским гражданством.

«Евреи, проживающие в поселениях на Западном берегу и совершающие те же действия, не подвергаются тем же наказаниям. Поэтому этот закон является полностью расистским», — подчеркнул аш-Шули.