Палестинские христиане опасаются роста нападений со стороны израильтян Нападениям подвергается каждый, кто не является евреем - палестинские христиане

Палестинские христиане, проживающие на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме обеспокоены ростом нападений со стороны израильтян, незаконно захватывающих палестинские земли.

Нападения израильтян происходят на фоне попыток ограничить христианское присутствие в Восточном Иерусалиме, а также ограничений свободы передвижения и доступа к религиозным объектам.

В последние годы израильтяне, незаконно захватывающие палестинские земли, заметно усилили нападения на мусульманских и христианских религиозных деятелей, а также на святыни обеих религий на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Иерусалимские церкви неоднократно обращались к Тель-Авиву с требованием предпринять решительные шаги против участившихся нападений на оккупированном Израилем Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, однако эти обращения не привели к каким-либо результатам.

Палестинские христиане рассказали «Анадолу» об ограничениях и нападениях, с которыми сталкиваются христиане в Восточном Иерусалиме.

«В Восточном Иерусалиме ситуация действительно очень тяжелая»

Палестинский христианин Мазин Гандур, проживающий в городе Рамалла на Западном берегу, указал на ограничения и нападения, которым подвергаются христиане в Восточном Иерусалиме.

«В Восточном Иерусалиме ситуация действительно очень тяжелая, и никто не может быть ею доволен. Кроме того, это является провокацией для христиан во всем мире. То, с чем мы сталкиваемся сейчас, - это дискриминация и расизм. Не имеет значения, мусульманин ты или христианин: нападениям подвергается каждый, кто не является евреем», - сказал он.

Гандур призвал израильтян отказаться от такой политики и положить конец нападениям на неевреев.

Другой христианин из Рамаллы, Махфуз Хасри, также обратил внимание на нападения в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме.

«Ситуация в Иерусалиме вызывает серьезную тревогу. Христиане постоянно сталкиваются с ограничениями и провокационными нападениями», - отметил он.

Хасри, владеющий магазином в Рамалле, заявил, что из-за ограничений и контрольно-пропускных пунктов, установленных Израилем, добраться до Иерусалима стало трудно даже тем, у кого есть разрешение. По его словам, из-за продолжающихся израильских ограничений он больше не может посещать Восточный Иерусалим так, как прежде.

«Люди боятся, что могут подвергнуться нападениям со стороны израильтян. При этом нет механизма, который мог бы защитить людей и дать им возможность отстоять свои права», - сказал Хасри.

Христианка Удият Саид, также проживающая в Рамалле, заявила, что нападения израильтян на палестинских христиан участились.

«Христиане постоянно подвергаются давлению, как из-за израильских военных контрольно-пропускных пунктов, так и из-за нападений поселенцев», - сказала она.

Саид выразила обеспокоенность повторяющимися нападениями израильтян на палестинских христиан.

«Нас лишили возможности ходить в церкви даже в праздничные дни. Это является нарушением свободы вероисповедания», - подчеркнула она.

Палестинские христиане живут в страхе из-за официального подстрекательства в Израиле

Житель Вифлеема на Западном берегу Шади Авад заявил, что палестинские христиане живут в страхе на фоне продолжающегося официального подстрекательства в Израиле.

По его словам, ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир своими провокационными заявлениями фактически открывает путь для нападений израильских поселенцев.

«Заявления Бен-Гвира способствуют оправданию нападений в период, когда такие действия, как плевки в сторону христиан, обсуждаются как часть культурного наследия», - сказал Авад.

Он подчеркнул, что нападения израильтян на палестинских христиан усиливаются день ото дня.

«Нападения израильтян не ограничиваются отдельными христианами. Они также препятствуют доступу к святым местам», - отметил он.

Авад добавил, что христиан лишают разрешений на въезд в Восточный Иерусалим, а израильские ограничения доходят до того, что «церкви закрывают во время религиозных мероприятий».

По его словам, препятствование молитвам христиан и их участию в традиционных религиозных церемониях является очевидным нарушением свободы вероисповедания.

«Нападения израильтян распространились и на имущество, и на земли христиан. Христиане не могут добраться до своей собственности и земель из-за нападений поселенцев, действующих под защитой израильской армии», - сказал Авад.

Несколько дней назад администрация Иерусалима опубликовала видеозапись, на которой видно, как израильтянин, незаконно захвативший палестинские земли, проходя мимо одной из армянских церквей в Восточном Иерусалиме, плюнул в дверь храма.

Израильский поселенец не ограничился этим: перед камерой видеонаблюдения, которая зафиксировала его действия, он некоторое время продолжал совершать непристойные жесты.

В октябре 2023 года ультраправый министр Израиля Бен-Гвир заявил, что «плевки в сторону христиан являются древней традицией у евреев» и что такие действия «не являются преступлением, за которое следует арестовывать».

Тогда церкви и правозащитные организации осудили слова Бен-Гвира, заявив, что они означают «зеленый свет» для продолжения нападений радикальных израильтян на палестинских христиан.

В оккупированном Восточном Иерусалиме наблюдается серьезный рост случаев, когда радикальные поселенцы плюют в сторону христианских священнослужителей и церквей.

Никого не привлекают к ответственности

Палестинский христианин Джордж Зине заявил, что нападения израильтян не делают различий между мусульманами и христианами. «Мусульмане и христиане являются частью единой ткани общества», - сказал он. По словам Зине, они постоянно становятся свидетелями нападений израильтян на христианских священнослужителей и церкви. «Они пытаются легитимизировать такое поведение как традицию. Это неприемлемо», - отметил он.

Зине также напомнил о недавнем нападении на монахиню в Восточном Иерусалиме. «Последнее нападение на монахиню в Иерусалиме отражает опасный уровень ненависти», - сказал он.

По его словам, такие нападения на христиан повторяются. «Отсутствие эффективного механизма привлечения к ответственности поощряет продолжение подобных действий. Цель политики Израиля оказать давление на палестинцев и вынудить их покинуть свои земли», - заявил Зине.

28 апреля в оккупированном Восточном Иерусалиме появились кадры нападения фанатичного иудея на монахиню, работавшую во Французской библейской и археологической школе Иерусалима.

На видеозаписи видно, как нападавший толкнул монахиню сзади. Женщина упала и ударилась головой о камень, после чего нападавший ударил ее ногой. В результате нападения монахиня получила травму головы.

По данным палестинских источников, одновременно с атаками Израиля на сектор Газа с октября 2023 года усилились нападения израильской армии и поселенцев на Западном берегу. За этот период погибли не менее 1155 палестинцев, около 12 тыс. человек получили ранения, многие были задержаны.