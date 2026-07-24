Под удары попали жилые дома и коммерческие объекты в нескольких районах эксклава

Палестинские СМИ сообщили о новых авиаударах Израиля по сектору Газа Под удары попали жилые дома и коммерческие объекты в нескольких районах эксклава

Израильская армия нанесла авиаудары по жилым домам и коммерческим объектам в различных районах сектора Газа. Об этом сообщает палестинское государственное информационное агентство WAFA.

По данным агентства, израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Эз-Зейтун города Газа. В результате атаки ранения получили несколько мирных жителей.

Как отмечает WAFA, серия авиаударов также была нанесена по другим районам сектора Газа. В частности, бомбардировкам подверглись жилые дома в городе Газа и районе Эль-Фалуджа на севере анклава.

Кроме того, боевые самолеты атаковали жилой дом в лагере палестинских беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.

По информации агентства, израильская авиация также нанесла удары по ряду коммерческих объектов в городе Газа.

Израильская армия продолжает военную операцию в секторе Газа, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года. По данным, приведённым в материале, с октября 2023 года в результате израильских атак погибли более 73 тысяч палестинцев.