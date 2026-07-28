Юная художница из сектора Газа, создавшая на полуразрушенной стене портрет премьера Испании Санчеса, рассказала «Анадолу» о страданиях детей в эксклаве

Палестинская девочка Лайан Аль-Гуга: «Искусство — это наш голос, наша надежда и способ донести правду до мира» Юная художница из сектора Газа, создавшая на полуразрушенной стене портрет премьера Испании Санчеса, рассказала «Анадолу» о страданиях детей в эксклаве

Палестинка Лайан Аль-Гуга из города Газа, получившая известность в СМИ благодаря своим рисункам на стенах разрушенных зданий, рассказала «Анадолу» о надежде, мечтах и силе искусства.

11-летняя Лайан вместе с группой других юных художников создала на полуразрушенной стене портрет премьер-министра Испании Педро Санчеса. Рисунок стал символом благодарности Испании за ее политическую позицию в поддержку палестинского народа и признание Палестинского государства.

На этот жест лично откликнулся премьер-министр Испании Педро Санчес, записав видеообращение, в котором поблагодарил Лайан Аль-Гугу и ее друга Обая Карима за их творчество.

Девочка рассказала «Анадолу», что этот момент стал одним из самых счастливых в ее жизни.

«Я никогда не могла представить, что премьер-министр увидит мой рисунок»

Отвечая на вопрос о своих чувствах после обращения главы испанского правительства, Лайан сказала, что была потрясена и невероятно счастлива. «Я никогда не могла представить, что премьер-министр увидит мой рисунок, запишет для меня видео и даже назовет меня по имени. Это казалось чем-то невозможным. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни», - сказала Лайан.

По ее словам, видеообращение Педро Санчеса подарило ей надежду на то, что голоса палестинцев могут быть услышаны во всем мире.

«За каждым рисунком стоит настоящая история»

По словам Лайан, если бы один из ее рисунков мог обратиться к миру, он сказал бы лишь одно: «хватит несправедливости в отношении Газы».

«Я хочу, чтобы мой рисунок говорил: «Хватит несправедливости в отношении Газы». Мы так много выстрадали. Мы потеряли все, не сделав ничего плохого. Мы — невинные дети. Моя семья лишилась дома, и я также потеряла своих любимых кошек. Мой отец лишился работы в БАПОР после 23 лет безупречной службы, хотя он не сделал ничего плохого. Я хочу, чтобы мир знал: за каждым рисунком стоит реальная история и настоящая боль», - отметила палестинка.

«Мечтаю открыть художественную академию»

Говоря о будущем и мечтах, Лайан призналась, что больше всего хочет жить так же, как живут дети в других странах.

«Моя самая большая мечта — жить, как другие дети по всему миру. Я также мечтаю открыть художественную академию, где смогу учить детей рисовать, помогать им выражать себя и преодолевать страх, через который им пришлось пройти», - отметила она.

Обращаясь к детям, переживающим тяжелые времена, Лайан призвала их быть сильными, никогда не терять надежду и всегда верить в Бога. «Лучшие дни наступят», - убеждена юная художница.

«Пожалуйста, услышьте наши голоса»

На вопрос о том, с каким посланием она бы обратилась к мировым лидерам, если бы появилась такая возможность, палестинка сказала, что дети в Газе хотят жить в мире.

«Я бы сказала им, что Газа и ее народ стали жертвами несправедливости. Мы невиновны. Почему вы так долго оставляли нас одних? Пожалуйста, услышьте наши голоса и защитите детей, которые хотят лишь одного — жить в мире», - подчеркнула Лайан.

«Искусство помогает рассказывать миру нашу историю»

Девочка рассказала, что за последний год в ее жизни изменилось все.

«Все изменилось. Наш дом был разрушен, многие наши мечты разбиты, и даже работа моего отца, которая была единственной надеждой нашей семьи, была отнята после того, как его несправедливо уволили из БАПОР. Несмотря на все это, я продолжаю рисовать, потому что искусство дает мне надежду и помогает рассказывать миру нашу историю», - подчеркнула она.

- Обращение к читателям в Турции и всему миру

Лайан также обратилась к читателям в Турции и мировому сообществу.

«Пожалуйста, помогите показать миру правдивую картину Газы», - сказала юная палестинка.



Она также поблагодарила всех, кто поддерживает людей эксклава.

«Спасибо всем, кто поддерживает нас, помогает нам и не дает забыть нашу историю. Ваша доброта дает нам надежду», - добавила она.

Израиль продолжает атаки на Газу более 2 лет

После начала массированных израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года в эксклаве продолжается масштабный гуманитарный кризис. Согласно данным палестинского Минздрава в Газе за 26 июля, в результате израильских атак за это время погибли свыше 73,3 тыс. человек, почти 174 тыс. получили ранения.

Атаки привели к масштабным разрушениям жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры, включая медицинские учреждения. Миллионы жителей столкнулись с вынужденным перемещением, нехваткой продовольствия, питьевой воды и медикаментов.

10 октября 2025 года вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа, который стал первым этапом реализации соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигнутого при посредничестве США, Египта и Катара. Однако, израильская армия практически ежедневно продолжает нарушать прекращение огня, подрывать дома и совершать атаки на различные города эксклава, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) от 17 июля, около 1,9 млн из 2,1 млн жителей являются внутренне перемещенными лицами, а продолжающиеся ограничения на доставку гуманитарной помощи и разрушение гражданской инфраструктуры усугубляют положение детей и их семей.

В организации подчеркивают, что жизнь детей в Газе по-прежнему определяется последствиями вынужденного перемещения, ограничений на передвижение и постепенного разрушения жизненно важных систем.

Согласно анализу ЮНИСЕФ, в случае дальнейшего усиления атак Израиля и ужесточения ограничений на передвижение в районах, прилегающих к так называемой «Желтой линии», под угрозой могут оказаться до 282,6 тыс. человек, включая 133,8 тыс. детей. По оценкам организации, 66,4 тыс. детей могут лишиться доступа к жизненно важным услугам.



