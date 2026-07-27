Палестинская девочка из Газы поблагодарила премьер-министра Испании за ответное видеообращение Лайан Аль-Гуга, ранее нарисовавшая в Газе портрет Педро Санчеса, опубликовала новое видео в знак благодарности испанскому народу

Палестинская девочка Лайан Аль-Гуга из сектора Газа, нарисовавшая портрет премьер-министра Испании Педро Санчеса на стене среди разрушенных зданий в знак благодарности испанскому народу, опубликовала в социальных сетях новое видео.

Оно появилось после того, как глава испанского правительства разместил ответное видеообращение.

Лайан призналась, что была искренне удивлена и очень обрадована тем, что Санчес откликнулся на ее жест. «Привет, Испания. Я Лайан из Газы. Сегодня мы получили сообщение от премьер-министра Испании. Мы очень любим премьер-министра Испании и испанский народ», — сказала девочка.

Она отметила, что впервые видит, чтобы глава правительства ответил кому-то из Газы. «То, что премьер-министр записал видеообращение для ребенка из Газы, меня очень удивило и сделало счастливой», — сказала Лайан.

Поблагодарив Санчеса за видеосообщение, девочка вновь подчеркнула, что жители Газы с большой теплотой относятся к премьер-министру Испании. «Передаем ему свой привет», — добавила она.

Ранее Лайан вместе с друзьями нарисовала портрет Педро Санчеса на уцелевшей стене среди зданий, разрушенных в результате израильских атак. Таким образом дети выразили благодарность испанскому народу за поддержку.

Видео с рисунком Лайан быстро распространилось в социальных сетях. В ответном видеообращении Санчес поблагодарил палестинских детей и заявил, что весь испанский народ слышит их, видит, любит и не забывает Газу.



Ответ премьер-министра Испании стал еще одним примером символической солидарности между Испанией и детьми Газы.

