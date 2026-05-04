Палестинки в израильской тюрьме Дамон подвергаются жестокому обращению В апреле зафиксировано не менее десяти случаев противоправных действий тюремной охраны

Палестинки, содержащиеся в тюрьме Дамон на севере Израиля, на протяжении апреля не менее десяти раз становились жертвами систематического и повторяющегося жестокого обращения.

О противоправных действиях израильских военных в отношении палестинок в тюрьме, где находится большинство женщин-заключенных, рассказала палестинская Комиссия по делам пленных и освобожденных.

Как отмечается, во время этих инцидентов женщин избивали, подвергали физическим истязаниям и применяли против них слезоточивый газ.

Палестинское общество пленных 22 апреля сообщило, что число палестинских женщин в израильских тюрьмах достигло 90. Среди них — две несовершеннолетние девочки, включая беременную, 25 административных заключенных, три журналистки и две онкологические больные.

По тем же данным, женщины-заключенные сталкиваются с крайне тяжелыми условиями содержания - принудительными голодовками, медицинским пренебрежением и унижениями, включая одиночное заключение и обыски обнаженными.

