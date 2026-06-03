Администрация Палестинской автономии также обратилась к администрации США с призывом «незамедлительно вмешаться, чтобы остановить безумие Израиля»

Палестина: Расширение Израилем незаконных поселений приведет к эскалации насилия в регионе Администрация Палестинской автономии также обратилась к администрации США с призывом «незамедлительно вмешаться, чтобы остановить безумие Израиля»

Администрация президента Палестины, предупредив, что политика Израиля в отношении поселений приведет к эскалации насилия и напряженности в регионе, призвала администрацию США вмешаться, чтобы остановить Израиль.

В заявлении президентской администрации, опубликованном официальным палестинским агентством WAFA, осуждается решение израильских властей о строительстве 2 162 новых незаконных поселений на оккупированном Западном берегу.

В обращении отмечается, что любые формы поселенческой деятельности являются незаконными и представляют собой открытый вызов международным нормам, в первую очередь резолюции № 2334 Совета Безопасности ООН, подтверждающей незаконность поселений.

Израильская администрация была признана ответственной за «серьезные последствия», к которым приведут указанные политические меры, и было отмечено, что эти действия ввергнут регион в еще большую спираль насилия и напряженности.

Администрация Палестинской автономии также обратилась к администрации США с призывом «незамедлительно вмешаться, чтобы остановить безумие Израиля» в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

В заявлении отмечается, что палестинский народ будет и впредь оставаться на своих землях и отстаивать свои законные национальные права, а также подчеркивается, что планы по строительству поселений не смогут заставить палестинский народ отказаться от цели создания независимого государства.

Ранее «Совет по планированию гражданской администрации», подчиняющийся израильской армии, одобрил строительство 2 162 новых жилых домов в различных поселениях на Западном берегу.

В рамках этого плана предусмотрено строительство 1006 новых домов в поселении Гиват, расположенном в поселенческом блоке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема, 922 домов в поселении Хар-Браха к югу от Наблуса и 234 домов в поселении Кирьят-Арба в городе Эль-Халиль.