«Великая катастрофа» была не только исторической трагедией, но и продолжающимся преступлением против палестинского народа - МИД Палестины

Палестина призвала признать Накбу преступлением этнической чистки «Великая катастрофа» была не только исторической трагедией, но и продолжающимся преступлением против палестинского народа - МИД Палестины

Министерство иностранных дел Палестины призвало международное сообщество признать Накбу - «Великую катастрофу» этнической чисткой и преступлением против человечности.

В заявлении МИД Палестины, опубликованном по случаю годовщины Накбы, подчеркивается, что «Великая катастрофа» была не только исторической трагедией, но и продолжающимся преступлением против палестинского народа, связанным с этнической чисткой, насильственным переселением, массовыми убийствами, разрушениями, грабежами, нарушениями прав и изгнанием.

В заявлении содержится призыв к международному сообществу выполнить свои обязательства по обеспечению справедливости для палестинского народа и привлечению виновных к ответственности. Палестинская сторона также потребовала признать Накбу «этнической чисткой».

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Накба должна быть признана «преступлением против человечности», которое невозможно отрицать, оправдывать или защищать под каким-либо предлогом, обоснованием или оправданием.

Накба - это бесконечное преступление

В заявлении отмечается, что Накба остается «бесконечным преступлением», которое продолжается в том числе через геноцид, совершаемый Израилем против палестинского народа в секторе Газа, а также через продолжающиеся атаки на Западном берегу.

В МИД Палестины указали, что в результате Накбы палестинский народ столкнулся с лишением земли и законных прав, а миллионы палестинцев были превращены в беженцев и лишены права вернуться на родину.

Подчеркивается, что законные права палестинского народа включают создание независимого Государства Палестина со столицей в Иерусалиме, обеспечение возвращения беженцев, а также прекращение многолетней израильской оккупации и колонизации.

Накба: боль, не утихающая с 1948 года

Палестинцы отмечают 15 мая как Накбу - «Великую катастрофу» в связи с тем, что после провозглашения Израилем независимости 14 мая 1948 года на оккупированных палестинских землях палестинцы были подвергнуты насильственному изгнанию.

Во время Накбы израильские силы принудительно изгнали с их земель и отправили в ссылку около 1 млн палестинцев. Были уничтожены 675 палестинских деревень и поселков. Сионистские формирования совершили более 70 массовых убийств, в результате которых погибли свыше 15 тыс. палестинцев.