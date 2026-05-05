С начала года в секторе Газа зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболеваний, вызванных грызунами и внешними паразитами

Палестина призвала к немедленному международному вмешательству в связи с распространением заболеваний в секторе Газа

Палестинское правительство призвало к немедленному международному вмешательству в связи с распространением серьезных заболеваний среди перемещенных лиц из-за тяжелых санитарных и экологических условий, вызванных нападениями Израиля на сектор Газа.



Согласно заявлению Центра по связям с общественностью правительства, на еженедельном заседании правительства в Рамалле под председательством премьер-министра Мухаммеда Мустафы было отмечено, что ситуация в Газе свидетельствует о серьезной угрозе для здоровья населения.



В заявлении отмечается, что загрязнение воды, разрушение Израилем канализационной инфраструктуры, распространение грызунов и комаров из-за скопления отходов, а также блокирование поставок средств гигиены и медикаментов усугубляют кризис.



В обращении к международному сообществу, содержится призыв «принять срочные меры по обеспечению медицинскими и защитными средствами для ограничения распространения эпидемий среди перемещенных лиц».



В опубликованном сегодня документе Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев на Ближнем Востоке (UNRWA) отмечается, что из-за блокирования Израилем поставок гуманитарной помощи в секторе Газа наблюдается острая нехватка лекарств и распространение крыс, что привело к росту числа случаев кожных инфекций среди палестинцев.



В заявлении, содержащем предупреждение об ухудшении санитарных условий в секторе Газа, были использованы следующие формулировки: «Палестинцы в Газе все чаще страдают от кожных инфекций, вызванных распространением крыс, крысоподобных, вшей, блох и клещей».



Медицинские бригады лечат около 40% из тысяч зарегистрированных случаев, и подчеркивалось, что в нормальных условиях эти заболевания можно легко вылечить простыми лекарствами, однако нехватка медикаментов препятствует этому.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем заявлении от 25 апреля сообщила, что с начала года в секторе Газа зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболеваний, вызванных грызунами и внешними паразитами.



Организация отметила, что «безнадежные и опасные» условия в Газе продолжают препятствовать усилиям по улучшению ситуации, и обратила внимание на рост уровня заражения среди семей.



Израильские власти, удерживающие сектор Газа в блокаде с 2006 года, в октябре 2023 года начали массированные бомбардировки, которые привели к гибели десятков тысяч палестинцев и вынудили большинство населения покинуть свои дома.

По данным правительства Газы, в ходе продолжавшихся в течение двух лет до октября 2025 года военных операций израильская армия разрушила почти 90 % домов в секторе Газа, население которого составляет около 2,3 миллиона человек.



Из-за масштабных разрушений, причиненных Израилем в регионе, более 1,5 миллиона палестинцев в секторе Газа были вынуждены укрыться в палаточных лагерях и приютах, лишенных инфраструктуры, такой как канализация, водоснабжение и электричество.



Несмотря на то, что прошло уже 6 месяцев с момента заключения перемирия, власти Тель-Авива продолжают жесткую блокаду сектора Газа, лишая более 2 миллионов палестинцев многих основных потребностей и услуг.



Команды, связанные с UNRWA, проводят работы по уборке и дезинсекции в лагерях и центрах для беженцев, где находятся перемещенные лица, с целью снижения рисков для здоровья, однако из-за отсутствия инфраструктуры не могут предотвратить распространение вредителей.