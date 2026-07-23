Решения были приняты в свете систематических и опасных нарушений Израилем режима охраны объектов всемирного наследия и культурных ценностей Палестины, - МИД

Палестина приветствовала решения ЮНЕСКО по объектам всемирного наследия, находящимся под угрозой Решения были приняты в свете систематических и опасных нарушений Израилем режима охраны объектов всемирного наследия и культурных ценностей Палестины, - МИД

Министерство иностранных дел Палестины приветствовало принятие Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО четырех решений, касающихся защиты палестинских объектов, включенных в Список всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Согласно сообщению ведомства, решения были приняты на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в южнокорейском городе Пусан.

В частности, решения касаются Старого города Иерусалима и его крепостных стен на оккупированной территории, Старого города Эль- Халиля (Хеврона) на юге оккупированного Западного берега реки Иордан, монастыря Святого Илариона / Телль-Умм-Амер в секторе Газа, а также культурного ландшафта Баттира к югу от Иерусалима.

Отмечается, что принятие этих решений стало результатом усилий палестинской дипломатии, тесной координации с Иорданским Хашимитским Королевством, арабской группой, а также дружественными странами, поддерживающими права палестинского народа.

«Решения приняты на фоне систематических нарушений Израиля»

В МИД подчеркнули, что решения были приняты в свете систематических и опасных нарушений Израилем режима охраны объектов всемирного наследия и культурных ценностей Палестины.

Израиль предпринимает попытки фальсификации, искажения исторических фактов и проявляет неуважение к этим объектам, в частности в Иерусалиме, нарушает полномочия ЮНЕСКО, ограничивает свободу вероисповедания, доступа и образования, а также допускает продолжающиеся рейды еврейских незаконных поселенцев на территорию мечети «Аль-Акса», - говорится в сообщении.

В МИД Палестины заявили, что подобные действия являются частью политики, направленной на навязывание разделения мечети «Аль-Акса» по времени и пространству, изменение исторического, правового и демографического характера оккупированного Восточного Иерусалима, а также посягательство на исламские и христианские святыни.

Нарушения включают археологические раскопки на территории комплекса Харам аш-Шариф и прилегающих к нему районов, в том числе у площади Стены Бурак (Стены Плача), реализацию инфраструктурных проектов незаконных еврейских поселений, ограничения доступа христиан к храму Гроба Господня и посягательства на церковную собственность, - указали в МИД.



Призыв к срочной отправке миссий наблюдателей

В сообщении отмечается, что в принятых решениях содержится призыв к Центру всемирного наследия и Международному совету по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в сотрудничестве с другими структурами направить срочные интерактивные миссии наблюдателей в Старый город Иерусалима и Старый город Эль- Халиля для проведения независимой экспертной оценки состояния объектов и подготовки соответствующих рекомендаций.

Палестинская сторона также приветствовала подтверждение Комитетом всемирного наследия исключительного религиозного и культурного значения Старого города Иерусалима и его крепостных стен для трех монотеистических религий, сохранение палестинских объектов в Списке всемирного наследия, находящихся под угрозой, а также подтверждение недействительности всех законодательных и административных мер Израиля, направленных на изменение характера и статуса этих объектов.

Кроме того, в МИД выразили благодарность государствам, поддержавшим решения единогласно.

Государство Палестина продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО, ее профильными органами и государствами-членами для реализации принятых решений, документирования нарушений и мобилизации необходимой международной технической и правовой поддержки в целях защиты палестинского культурного наследия, - добавили в палестинском ведомстве.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил Старый город Иерусалима и его крепостные стены в Список всемирного наследия в 1981 году, а в 1982 году — в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В последующие годы комитет продолжил включать в перечень охраняемых объектов и другие исторические памятники на палестинских территориях. Так, в 2014 году в список был внесен Баттир к югу от Иерусалима, известный своим традиционным сельскохозяйственным ландшафтом.

В 2017 году в Список всемирного наследия были включены Старый город Эль-Халиля и мечеть Ибрагима на Западном берегу реки Иордан.

В 2024 году исторический монастырь Святого Илариона / Телль-Умм-Амер в секторе Газа был одновременно внесен в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.