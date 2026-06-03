Палестина: незаконные израильские поселенцы совершили 76 нападений за последнюю неделю Объектами этих нападений стали 19 палестинских населенных пунктов

Израильтяне, захватившие палестинские земли, совершили 76 нападений на оккупированных палестинских территориях за последнюю неделю. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Центром коммуникаций правительства Палестины в социальной сети американской компании Х.

Согласно сообщению, объектами этих нападений стали 19 палестинских населенных пунктов.

Отмечается, что в результате атак ранения получили 19 палестинцев, включая шестерых детей.

В публикации также были размещены кадры нападений незаконных поселенцев на принадлежащие палестинцам автомобили и имущество.

На видеозаписях видно, как бульдозеры проводят работы по сносу на палестинских территориях.

Отмечается, что приведенные данные охватывают период последней недели.

Кроме того, напоминается, что за тот же период израильские власти выдали большое количество распоряжений о сносе объектов на палестинских территориях.