С октября 2023 года в результате нападений Израиля на сектор Газа общее число погибших возросло до 73 375 человек, а число раненых — до 174 220

Палестина: Израиль продолжает наносить удары по Газе, препятствуя выполнению соглашения о прекращении огня С октября 2023 года в результате нападений Израиля на сектор Газа общее число погибших возросло до 73 375 человек, а число раненых — до 174 220

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейне заявил, что Израиль, продолжая наносить удары по сектору Газа, пытается помешать выполнению соглашения о прекращении огня.

Как сообщает официальное палестинское агентство WAFA, Абу Рудейне отметил, что, несмотря на объявление соглашения о втором этапе перемирия, Израиль продолжает наносить удары по палестинскому народу.

Напомнив, что 2 августа Израиль убил 19 палестинцев в секторе Газа, Эбу Рудейне заявил, что соглашение о реализации второго этапа перемирия превратилось в «соглашение на бумаге, а на местах — в смерть» и не смогло обеспечить полное прекращение атак и защиту палестинского народа.

Обратив внимание на опасность того, что Израиль продолжает наносить удары по палестинцам в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу, Абу Рудейне призвал международное сообщество и, в частности, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) выполнить свои обязательства.

Абу Рудейне призвал международное сообщество обеспечить немедленное выполнение Израилем второго этапа соглашения о прекращении огня, прекратить нападения на сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим, а также обеспечить палестинскому народу срочную международную защиту.

Отметив, что безнаказанность Израиля поощряет нарушение им норм международного права и международного гуманитарного права, Абу Рудейне подчеркнул, что безопасность и стабильность в регионе могут быть обеспечены только путем прекращения израильской оккупации и нападений.

ОН добавил, что для достижения прочного и справедливого мира необходимо создать независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме на основе решений международного сообщества и Арабской мирной инициативы.

⁠Несмотря на соглашение о прекращении огня, нападения продолжаются

Израиль продолжает наносить удары по Газе, несмотря на новое соглашение о прекращении огня.

С 10 октября, когда в Газе вступило в силу перемирие, в результате израильских атак погибли 1 250 человек, 4 110 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 804 погибших.

С октября 2023 года в результате нападений Израиля на сектор Газа общее число погибших возросло до 73 375 человек, а число раненых — до 174 220.