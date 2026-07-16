Призывы к изменению правового статуса мечети Аль-Акса направлены на создание нового религиозного и политического фактического положения в мечети Аль-Акса - заявил Рухи Фаттух

Палестина выразила протест попыткам изменить исторический статус-кво мечети Аль-Акса Призывы к изменению правового статуса мечети Аль-Акса направлены на создание нового религиозного и политического фактического положения в мечети Аль-Акса - заявил Рухи Фаттух

Председатель Палестинского национального совета Рухи Фаттух выразил недовольство призывами некоторых израильских министров и депутатов партии «Ликуд» к изменению исторического и правового статус-кво мечети Аль-Акса, расположенной в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщает официальное палестинское агентство WAFA, председатель Совета Феттух в своем письменном заявлении высказал свою оценку по данному вопросу.

Фаттух отметил, что призывы к изменению исторического и правового статуса мечети Аль-Акса направлены на создание нового религиозного и политического фактического положения в мечети Аль-Акса и других мусульманских и христианских святынях.

Он отметил, что министры и депутаты от партии «Ликуд» на конференции, организованной структурой под названием «Управление Храмовой горы», выступили за изменение исторического и правового статуса мечети Аль-Акса и за то, чтобы израильтянам, захватившим палестинские земли, было разрешено совершать здесь религиозные обряды, в противном случае палестинцам будет запрещен вход в мечеть Акса». Это явно свидетельствует о том, что правительство Израиля нацелено на ослабление опеки Иорданского Хашимитского Королевства над святыми местами.

Упомянутые призывы представляют собой нарушение международного гуманитарного права, Женевских конвенций и резолюций Организации Объединенных Наций, а также являются частью политики, направленной на изменение религиозной и культурной идентичности оккупированного Иерусалима.

Запрет на призыв к молитве в мечети Харем-и-Ибрахим в оккупированном городе Халиль, ограничения в отношении верующих и попытки установить полный контроль над всем храмом следует рассматривать в том же контексте,. Фаттух подчеркнул, что это является признаком систематического плана, направленного против исламских святынь.

По его словам, правительство Израиля пытается придать конфликту религиозный характер. Это может привести к новой нестабильности, напряженности и конфликтам в регионе, и возложил на правительство Израиля ответственность за возможные последствия.

Фаттух обратился с призывом к международному сообществу, администрации США, Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и странам, поддерживающим соблюдение международного права, принять меры для прекращения указанных действий, обеспечения международной защиты мусульманских и христианских святынь, а также принуждения Израиля, как оккупирующей силы, к соблюдению исторического и правового статуса Иерусалима.

История опеки Иордании

Опека Иордании над Иерусалимом и святыми местами уходит корнями в 1924 год, в эпоху шерифа Хусейна ибн Али. В тот период шериф Хусейн пожертвовал 24 тысячи золотых на восстановление святых исламских сооружений в Иерусалиме. Этот первый шаг, сделанный во времена шерифа Хусейна, стал отправной точкой для опеки Хашимитского королевства над Иерусалимом.

В 1950 году было объявлено об объединении Иордании и Западного берега, то есть восточной и западной частей реки Иордан. Несмотря на то что в 1988 году эта ситуация прекратилась, Иерусалим продолжал оставаться под покровительством Иордании.

В Иордании король Хусейн ибн Талал после вступления на престол в 1953 году отдал распоряжение о создании «Королевского комитета» для восстановления исламских святынь в Иерусалиме в соответствии со специальным законом. Важнейшей задачей комитета стало устранение последствий пожара, произошедшего в мечети Аль-Акса в августе 1969 года.

В 1969 году в результате пожара, устроенного австралийским фанатиком по имени Денис Майкл Рохан в восточной части мечети Аль-Акса, известной как Мечеть Кибла, все памятники, в том числе и амвон Салахаддина, сгорели дотла.

Нынешний король Иордании Абдулла II, продолжая политическую миссию своих отцов и дедов, сначала в 2002 году установил на минаре Салах ад-Дина панно с резьбой. Затем в 2007 году в мечети Кибла была установлена новая мина, изготовленная Королевской канцелярией Иордании в Университете прикладных наук Эль-Балка в точном соответствии с оригиналом.

Кроме того, было проведено множество реставрационных и ремонтных работ; последней из них стала замена ковров в мечети Кибла и Куббат-ас-Сахра внутри мечети Аль-Акса, осуществленная в феврале по специальному распоряжению короля Иордании.

Иордания признана страной, ответственной за религиозные дела в Иерусалиме, в рамках Соглашения Вади-Арабе, подписанного с Израилем 26 октября 1994 года. В статье 9 того же соглашения предусмотрено, что «Израиль должен уважать существующее положение дел в святых местах Иерусалима, находящихся под контролем Иорданского Хашимитского Королевства».