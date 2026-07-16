В последние месяцы Израиль предпринимает шаги, направленные на изоляцию от палестинцев и укрепление оккупации различных объектов

Палестина включила 12 новых объектов в предварительный список ЮНЕСКО В последние месяцы Израиль предпринимает шаги, направленные на изоляцию от палестинцев и укрепление оккупации различных объектов

Министерство туризма и древностей Палестины объявило о включении 12 новых объектов в предварительный список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).



В письменном заявлении министерства отмечается, что с добавлением этих 12 новых объектов число объектов культурного наследия Палестины, включенных в Временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, возросло до 23.



Новые объекты были зарегистрированы в сотрудничестве с Постоянным представительством Палестины при ЮНЕСКО, говорится, что это направлено на укрепление присутствия палестинского наследия на международной арене и демонстрацию его культурного и природного разнообразия.



Включение объекта в Временный список Всемирного наследия является предварительным этапом перед подготовкой досье для выдвижения кандидатуры в Список Всемирного наследия, что способствует развитию международного сотрудничества в области охраны и сохранения данных объектов, а также в сфере защиты и управления культурным наследием.



Это событие произошло на фоне постоянного давления со стороны Израиля, направленного против объектов палестинского наследия, подчеркивается, что работа по документированию, сохранению и передаче палестинского культурного наследия будущим поколениям будет продолжена.



Палестинская администрация заявляет, что исторические и культурные объекты на оккупированном Западном берегу подвергаются административному контролю со стороны Израиля, что ограничивает доступ к этим объектам, имеющим историческую ценность.

Палестинская администрация заявляет, что исторические и культурные объекты на оккупированном Западном берегу подвергаются попыткам Израиля расширить свой административный контроль над территориями, имеющими историческую ценность, посредством своих действий на местах.

В заявлении министерства отмечается, что в последние месяцы Израиль предпринимает шаги, направленные на изоляцию от палестинцев и укрепление оккупации таких объектов, как Себастия на севере оккупированного Западного берега, Бассейны Соломона к югу от Вифлеема и Харем Ибрагима в Халиле.

Министр финансов Израиля Безалель Смотрич в июне заявил, что полномочия по планированию и строительству в районе Харам-и-Ибрахим были переданы от муниципалитета Халиля израильским властям.

Палестинская администрация заявила, что этот шаг нарушает Халильское соглашение 1997 года, в то время как Смотрич охарактеризовал его как часть усилий по укреплению израильского суверенитета и оккупации на оккупированном Западном берегу.

Кнессет также обсуждает законопроект, предусматривающий предоставление израильским властям более широких полномочий по управлению археологическими объектами на оккупированном Западном берегу, в то время как палестинцы заявляют, что Израиль не только усиливает контроль над археологическими объектами, но и активизирует такие действия, как убийства, задержания, насильственное переселение, снос домов и сооружений, а также уничтожение сельскохозяйственных угодий.

Палестинцы подчеркивают, что указанные меры создают почву для официальной аннексии Израилем оккупированного Западного берега, что, в свою очередь, лишит возможности создание палестинского государства, предусмотренного резолюциями Организации Объединенных Наций.

