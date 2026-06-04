Документ ограничивает полномочия президента по ведению войны без одобрения Конгресса

Палата представителей США одобрила законопроект о прекращении военных действий против Ирана Документ ограничивает полномочия президента по ведению войны без одобрения Конгресса

Палата представителей США одобрила законопроект о военных полномочиях, предусматривающий прекращение военных действий администрации президента Дональда Трампа против Ирана.

На голосовании в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам, законопроект был принят 215 голосами против 208.

Четверо республиканцев поддержали инициативу вместе с демократами, что было расценено как свидетельство растущего недовольства в рядах партии продолжением военного конфликта с Ираном, несмотря на контроль республиканцев над палатой.

За принятие документа проголосовали республиканские конгрессмены Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон.

Аналогичный законопроект ранее продвинулся и в Сенате США, где получил поддержку на процедурном голосовании, необходимом для вынесения документа на окончательное рассмотрение.

Если законопроект будет одобрен Сенатом, он поступит на подпись президенту Трампу. Однако в Вашингтоне практически не сомневаются, что глава государства воспользуется правом вето и заблокирует документ.