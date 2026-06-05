Документ направлен в Сенат и предусматривает миллиардную поддержку и новые ограничения

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и расширении санкций против РФ Документ направлен в Сенат и предусматривает миллиардную поддержку и новые ограничения

Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий поддержку Украины в сфере обороны и инфраструктуры, а также расширение санкций против России.

Законопроект, представленный членом Палаты представителей от Демократической партии Грегори Миксом, был принят в ходе голосования 226 голосами.

Документ передан на рассмотрение Сената. Он предусматривает выделение Украине более 1 млрд долларов на оборону и восстановление, а также создание дополнительных 8 млрд долларов финансирования через кредитные механизмы.

Также законопроект включает новые санкции против финансовых учреждений России, а также нефтяного и горнодобывающего секторов и ряда российских должностных лиц.

После одобрения Сенатом документ должен быть подписан президентом Дональдом Трампом, чтобы вступить в силу.