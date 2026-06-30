Палата представителей США одобрила законопроект о повышении безопасности детей в интернете

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов, направленных на усиление защиты детей в интернете.

По итогам голосования законопроект, предусматривающий меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних в онлайн-пространстве, был принят 267 голосами против 117.

Подготовленный совместно законодателями от Республиканской и Демократической партий закон "О безопасности детей в интернете" направлен на рассмотрение в Сенат.

Документ устанавливает стандарты обеспечения безопасности детей в интернете, а также предоставляет штатам возможность вводить более строгие меры в этой сфере.

Согласно законопроекту, чат-боты на основе искусственного интеллекта будут обязаны ясно уведомлять пользователей о том, что они не являются людьми. Кроме того, для доступа к отдельным видам контента станет обязательной проверка возраста пользователей.