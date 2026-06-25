Инициатива об объединении двух стран была одобрена по процедуре «молчаливого согласия» / tacit adoption

Палата депутатов Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение страны с Молдовой Инициатива об объединении двух стран была одобрена по процедуре «молчаливого согласия» / tacit adoption

Палата депутатов Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение страны с Молдовой.

По сообщениям национальных СМИ, в Палате депутатов Румынии был рассмотрен законопроект о начале переговоров по вопросу объединения Молдовы с Румынией - темы, которая в последнее время все чаще появляется в повестке.

Отмечается, что инициатива об объединении двух стран была одобрена по процедуре «молчаливого согласия» / tacit adoption. Также сообщается, что о законопроекте будут проинформированы НАТО, Европейский союз, Организация Объединенных Наций и правительство Молдовы.

При этом законопроект не имеет обязательной юридической силы. Согласно румынскому законодательству, он должен быть рассмотрен в Сенате страны.

Правительство Румынии, в свою очередь, заявило, что инициатива содержит серьезные проблемы с точки зрения конституционных рамок и международного права. В Бухаресте подчеркнули, что приоритетом страны остается поддержка процесса вступления Молдовы в Европейский союз.

Похожая инициатива в 2023 году была отклонена Сенатом.

Между тем президент Молдовы Майя Санду ранее заявляла, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдовы с соседней Румынией, чтобы защитить хрупкую демократию в стране от давления России.

Бывший премьер-министр Румынии Илие Боложан также поддержал заявление Санду. Он отметил, что путь Молдовы в Европейский союз проходит через Румынию, и назвал ее слова в этом контексте «естественными».

Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз в марте 2022 года. Позднее стране был предоставлен статус кандидата, после чего между ЕС и Молдовой начались переговоры о членстве.