Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид, в свою очередь сообщил, что минувшей ночью пакистанская армия нарушила воздушное пространство страны

Пакистан сообщил о нейтрализации 26 боевиков на границе с Афганистаном Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид, в свою очередь сообщил, что минувшей ночью пакистанская армия нарушила воздушное пространство страны

В ходе операции, проведенной силами безопасности на границе с Афганистаном, нейтрализованы 26 боевиков. Об этом сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар на своей странице в социальной сети американской компании X.

Тарар отметил, что пакистанские силы провели операцию в приграничном районе с Афганистаном после участившихся террористических атак.



По словам министра, в ходе операции, проведенной на основе разведданных, были уничтожены четыре цели боевиков.



Пакистан неизменно выступает за сохранение мира и стабильности в регионе и продолжит борьбу с террористической угрозой, поддерживаемой иностранными силами, - сказал он.



Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид, в свою очередь сообщил, что минувшей ночью пакистанская армия нарушила воздушное пространство страны и нанесла удары по провинции Кунар, а также районам Хост и Пактика, тогда как мишенью атаки стали мирные жители.



По его словам, в результате ударов погибли 13 человек, в том числе 11 детей, еще 14 получили ранения.



«Мы решительно осуждаем это преступление против человечности и акт агрессии», —написал представитель афганских властей в соцсети американской компании Х.



При этом Исламабад пока не прокомментировал обвинения афганской стороны.



Накануне в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате нападения на пограничный пост погибли шесть сотрудников сил безопасности, еще восемь боевиков были уничтожены.



8 июня в городе Турбат в Пакистане также прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека.



- Террористическая угроза в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане чаще всего происходят в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.



В обоих регионах действуют вооруженные группировки, которые заявляют, что борются за права пуштунского и белуджского населения, а также регулярно совершают атаки на пакистанские силы безопасности и гражданских лиц.



Исламабад утверждает, что пакистанское движение «Талибан» (ТТП) базируется на территории Афганистана и оттуда координирует свои нападения, однако афганские власти отвергают эти обвинения.



В Белуджистане наиболее активной остается Армия освобождения Белуджистана (BLA), выступающая за отделение провинции от Пакистана и передачу управления белуджам.