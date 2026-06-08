Пакистан сообщил о ликвидации 27 боевиков в ходе операций в Северном Вазиристане

Пакистанская армия сообщила о ликвидации 27 боевиков в ходе операций, проведенных в регионе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно заявлению Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR), операции против «поддерживаемых Индией вооруженных группировок» проводились в течение последних 72 часов в районе города Мираншах.

В сообщении отмечается, что в ходе разведывательных операций после интенсивных боестолкновений были уничтожены 27 боевиков, которых Исламабад считает связанными с Индией.

По данным военных, ликвидированные лица были причастны к террористической деятельности и целенаправленным нападениям на мирных жителей. В ходе операции также было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане наиболее часто происходят в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

В обоих регионах действуют вооруженные группировки, которые заявляют, что отстаивают права пуштунского и белуджского населения, и совершают нападения на пакистанские силы безопасности и гражданских лиц.

Исламабад утверждает, что боевики пакистанского движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) базируются на территории Афганистана и координируют оттуда свои атаки, однако афганские власти отвергают эти обвинения.

В Белуджистане особую активность проявляет группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), которая выступает за отделение провинции от Пакистана и создание независимого управления белуджским народом.