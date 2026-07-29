Пакистан: за последние 24 часа в Хайбер-Пахтунхва и Белуджистане нейтрализованы 32 боевика В результате операций изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

В заявлении пакистанских вооружённых сил сообщается, что за последние 24 часа в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном, было нейтрализовано 32 боевика.

Как сообщает газета «Dawn», Управление по связям с общественностью и СМИ Вооруженных сил Пакистана (ISPR) опубликовало заявление об операциях сил безопасности, проведенных за последние 24 часа в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

В заявлении отмечается, что в ходе «масштабных совместных операций, основанных на разведывательных данных», за последние 24 часа в Хайбер-Пахтунхва были нейтрализованы 24 боевика, а в Белуджистане — 8, которые, как утверждается, получали поддержку от Индии.

В результате операций изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные столкновения в Пакистане сосредоточены, в частности, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

В обеих провинциях вооруженные группировки, заявляющие о защите прав этнических групп пуштунов и белуджей, совершают нападения на пакистанские силы безопасности и мирных жителей.

Исламабад утверждает, что «Пакистанское движение Талибан» (ТТП) базируется в Афганистане и организует свои нападения оттуда, однако власти Афганистана отвергают эти обвинения.

В Белуджистане на первый план выходят нападения «Армии освобождения Белуджистана» (БАЛ). БАЛ стремится к отделению провинции Белуджистан от Пакистана и передаче власти в этом регионе в руки белуджей.