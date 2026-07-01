Афганские власти заявляют, что в результате удара никто не погиб и не пострадал, тогда как пакистанские чиновники сообщают об одном погибшем и шести раненых

Пакистан: в Белуджистане уничтожены четыре БПЛА, принадлежащие афганским властям Афганские власти заявляют, что в результате удара никто не погиб и не пострадал, тогда как пакистанские чиновники сообщают об одном погибшем и шести раненых

Пакистанская армия сообщила об уничтожении в приграничной провинции Белуджистан четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих афганским властям. Об этом сообщает государственное радио Radio Pakistan со ссылкой на заявление Межведомственного управления по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).

Власти в Кабуле подняли в воздух четыре беспилотника с территории, прилегающей к афгано-пакистанской границе в провинции Белуджистан, после чего они были уничтожены, - следует из сообщения.

«Безответственные действия афганских властей лишь усугубляют положение афганского народа», - отметила в ISPR , предупредив Кабул, что в случае продолжения «провокаций против Пакистана» последует «дорогостоящий ответ».

Заявление Афганистана

Заместитель официального представителя Министерства обороны Афганистана Сиддикулла Насрат, в свою очередь, заявил в соцсетях, что афганские военно-воздушные силы нанесли удары по предполагаемым лагерям террористической организации ДЕАШ в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

По его словам, эти объекты якобы использовались для планирования нападений и диверсионных операций против мирных жителей Афганистана.

Насрат подчеркнул, что в результате ударов никто не погиб и не получил ранений.

Между тем, как пишет пакистанская газета Dawn со ссылкой на неназванные официальные лица, в результате афганской атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Ранее Пакистан провел операцию на границе с Афганистаном

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 28 июня сообщил, что после серии террористических атак в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан и Синд пакистанские силы безопасности провели «наземную операцию на основе разведданных» в приграничных с Афганистаном районах.

По словам министра, после завершения операции были нанесены высокоточные удары по целям в приграничной зоне, в результате которых были нейтрализованы 29 боевиков, еще несколько получили ранения.



Заместитель официального представителя афганских властей Хамдулла Фитрат, в свою очередь, заявил, что в результате пакистанских ударов погибли 36 мирных жителей, еще 163 получили ранения.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), в ходе операции Пакистана на границе с Афганистаном погибли не менее 28 мирных жителей и 49 получили ранения.

Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане наиболее часто происходят в приграничных с Афганистаном провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

Действующие в этих регионах вооруженные группировки, заявляющие о защите прав пуштунского и белуджского населения, регулярно совершают нападения на сотрудников сил безопасности и мирных жителей.

Исламабад утверждает, что боевики пакистанского движения «Талибан» (ТТП) базируются на территории Афганистана и координируют оттуда свои атаки. Афганские власти, в свою очередь, отвергают эти обвинения.

В Белуджистане наиболее активно действует Армия освобождения Белуджистана (BLA), которая требует отделения провинции от Пакистана и передачи управления белуджам.