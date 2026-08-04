Павел Дуров прокомментировал удаление Telegram из App Store В Apple исчезновение приложения объяснили выявлением пользователя, распространявшего материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей

Apple удалила Telegram из App Store в ночь на 4 августа. Приложение пропало после обнаружения материалов, нарушающих правила магазина, запрещающие контент с сексуальной эксплуатацией детей.

Сооснователь мессенджера Павел Дуров назвал причиной удаления мессенджера атаку со стороны «вымогателей».

В Apple исчезновение приложения объяснили выявлением пользователя, распространявшего материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей. Компания уведомила администрацию Telegram, после чего аккаунт был «немедленно» заблокирован.

В свою очередь, Павел Дуров пояснил, что нарушитель использовал метод редактирования старых сообщений в публичном чате. Он заменил текст на нелегальный контент, модифицированный при помощи ИИ: запрещенные материалы оставались невидимыми для обычных участников группы, из-за чего они не могли оставить быстрые жалобы через обычные механизмы.

«Вымогатели используют автоматизированные учетные записи для размещения незаконного контента в публичных группах, а затем сообщают об этом напрямую в Apple, пытаясь добиться удаления законных сообществ, владельцы которых отказались платить им», — пояснил Дуров.

По словам Павла Дурова, незаконный порнографический контент в публичных чатах и каналах Telegram «не является системной проблемой». Он подчеркнул, что модерация в мессенджере является эффективной, и тот факт, что злоумышленники используют устаревший контент и другие технические уловки, доказывает это.