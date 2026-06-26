Очевидцы мощных землетрясений в Венесуэле рассказали «Анадолу» о пережитом ужасе В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, жители Каракаса провели ночь на улице

Жители Венесуэлы, пережившей два мощных землетрясения, произошедших одно за другим, рассказали о панике и ужасе, охвативших их в момент подземных толчков.

Пока поисково-спасательные бригады продолжали разбирать завалы, жители Каракаса провели ночь на улице.

Мэри из района Лос-Палос-Грандес рассказала «Анадолу», что оказалась в ловушке в своей квартире во время землетрясения. «Дверь захлопнулась за мной, и я не могла выйти», - сказала она.

Женщине удалось покинуть дом, однако в возникшей панике ее дочь упала, и в давке девочку ранили спасавшиеся бегством люди. Мэри стала свидетельницей обрушения 13-этажного здания неподалеку. «Видеть, как здание рушится прямо у тебя на глазах, — это шок», — сказала она.

- Беспокоюсь за семью

20-летний Ясер Рамирес рассказал, что, когда начались толчки, он был на улице. Сначала юноша подумал, что это проезжает тяжело груженый грузовик, но, когда здания начали рушиться, понял, что произошло землетрясение.

«Люди бежали, они останавливались посреди улицы, потому что им сказали так делать», — рассказал Рамирес.

Многоквартирный дом, в котором проживал юноша, получил серьезные повреждения. «Я до сих пор не могу уснуть, потому что переживаю за свою семью»,- сказал он.

Эунис Ария, выбежавшая из 14-этажного дома, сказала, что это были ужасающие моменты. «Все, что я могла сделать, — это схватить ключи и как можно быстрее покинуть дом. Не дай бог никому пережить такое», - говорит жительница столицы.

Она также подчеркнула, что в регионе крайне тяжелая ситуация с медицинским обеспечением, нет даже ваты.

- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

Накануне Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два последовательных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

По данным USGS, эпицентр первого землетрясения магнитудой 7,5 находился в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, второго магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе того же штата.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, второго — на глубине 21,9 километра.

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес в пятницу, 26 июня сообщила, что число жертв землетрясений возросло до 589 человек, еще 2980 получили ранения. Родригес отметила, что наиболее пострадавшим от подземных толчков регионом является штат Ла-Гуайра, куда были направлены дополнительные силы для ускорения гуманитарных операций.

Поисково-спасательные работы в Венесуэле продолжаются. Есть опасения, что число жертв и пострадавших может возрасти.

