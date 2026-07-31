Агентство «Анадолу» собрало подборку самых необычных и удивительных событий, произошедших в разных странах мира в течение месяца

От «лысых» фанатов до медведя-сладкоежки: чем удивил мир в июле Агентство «Анадолу» собрало подборку самых необычных и удивительных событий, произошедших в разных странах мира в течение месяца

Июль запомнился не только громкими политическими событиями, но и историями, способными удивить и вызвать улыбку. Медведь, съевший около 1700 морковок, «холодильник», в который может войти человек, споры из-за мужских шорт в офисах и десятки тысяч поклонников Pitbull в шапочках «под лысину» — агентство «Анадолу» собрало самые необычные события месяца со всего мира.

Мужские шорты в японских офисах вызвали неожиданный спор

Администрация Токио призвала сотрудников компаний в жаркую погоду отказаться от строгих костюмов и галстуков в пользу более удобной одежды - футболок, спортивной обуви и шорт.

Однако спустя примерно четыре месяца некоторые сотрудницы компаний заявили, что испытывают дискомфорт из-за необходимости видеть волосы на ногах коллег-мужчин. Это явление они иронично назвали «домогательством волосами на ногах».

Представитель администрации Токио Нобору Ватанабэ отметил, что власти стремятся предоставить людям больше свободы в выборе одежды в условиях сильной жары.

«Мы не хотим указывать людям, что им носить. Мы хотим дать им больше возможностей для выбора. Если одежда сотрудников никого не беспокоит, никаких проблем быть не должно», - сказал он.

Медведя заподозрили в поедании 1700 морковок

В японской префектуре Хоккайдо медведь, предположительно, проник на ферму и устроил настоящий морковный пир, съев около 1700 корнеплодов.

Полицейские обнаружили на территории хозяйства следы лап бурого медведя и его экскременты. После осмотра фермы было установлено, что пропали или были съедены примерно 1700 морковок.

Курсанту пришлось самостоятельно посадить самолет

В аргентинском городе Толедо произошел трагический и необычный инцидент. Пилот-инструктор во время полета выпрыгнул из двери движущегося самолета и погиб.

Находившийся рядом курсант остался в кабине один и был вынужден самостоятельно посадить воздушное судно.

Как сообщили в прокуратуре Аргентины, после происшествия было обнаружено тело 42-летнего летного инструктора Леандро Андреса Бертаццо.

В Японии создали «холодильник для людей»

На фоне усиливающейся летней жары японская компания представила устройство, получившее название «холодильник для людей».

Кабина Do Hiemon Box по размеру напоминает обычный торговый автомат и рассчитана на одного человека. Внутри поддерживается температура около 15 градусов по Цельсию, а потоки холодного воздуха направляются на голову, шею, плечи и спину.

Разработчики утверждают, что устройство помогает быстро охладить тело и облегчить симптомы перегрева. Его планируют устанавливать на строительных площадках, предприятиях и в других местах, где люди работают под открытым небом.

Более 22 тысяч «лысых» поклонников Pitbull установили мировой рекорд

На концерте американского рэпера Pitbull в Великобритании был установлен необычный рекорд Гиннесса.

Сразу 22 тысячи 141 зритель надели специальные шапочки, имитирующие лысину, чтобы стать похожими на исполнителя.

Обращаясь к поклонникам, Pitbull отметил, что для него бесценно следовать за своей мечтой, выступать на такой сцене и представлять своих лысых поклонников по всему миру. «Я не знаю, как вас отблагодарить. То, что я сейчас чувствую, невозможно выразить словами», - сказал рэпера.