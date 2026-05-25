От Газы до Африки: Турция готовит масштабную помощь к Курбан-байраму Представители Религиозного фонда Турции, Турецкого Красного Полумесяца, фонда İHH и ассоциации Deniz Feneri рассказали «Анадолу» как будут распределяться пожертвования по доверенности в этом году

Турецкие гуманитарные организации в преддверии Курбан-байрама объявили масштабные программы жертвоприношения по доверенности на 2026 год. Жертвенное мясо и другая помощь будут доставлены нуждающимся как в Турции, так и за ее пределами, особенно в секторе Газа, Сирии, Африке, Азии, на Ближнем Востоке, Балканах, в Центральной Азии и других регионах мира.

Курбан-байрам (Ид-аль-Адха) для миллионов мусульман является не только священным праздником жертвоприношения, но и временем солидарности с людьми, живущими в условиях войны, бедности, голода и гуманитарных кризисов. Турция через государственные структуры, фонды и неправительственные организации продолжает оказывать гуманитарную помощь в разных регионах мира. Согласно данным МИД Турции, Анкара участвует в международных усилиях по реагированию на кризисы и оказывает поддержку нуждающимся без различия расы, религии и пола.

Представители Религиозного фонда Турции (TDV), Турецкого Фонда гуманитарной помощи и прав человека İHH, благотворительной ассоциации Deniz Feneri и Турецкого Красного Полумесяца (Kızılay) рассказали «Анадолу» о кампаниях, которые будут реализованы к Курбан-байраму в этом году.

- İHH планирует помочь примерно 3,5 млн нуждающихся

Заместитель председателя Фонда гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) Мустафа Озбек сообщил «Анадолу», что организация продолжает поддерживать людей, пострадавших от войн, стихийных бедствий, бедности и продовольственных кризисов.

По его словам, İHH в рамках кампании Курбан-байрама 2026 года планирует распределить жертвенное мясо среди примерно 3,5 млн нуждающихся в Турции и еще 60 странах.

Кампания проходит под лозунгом «Курбан - призыв к братству». Стоимость одной доли жертвоприношения фонд установил на уровне 11,5 тыс. турецких лир.

В İHH сообщили, что жертвенное мясо, полученное за счет пожертвований по доверенности, будет направлено прежде всего в зоны войн, кризисов и гуманитарных бедствий.

Всего фонд планирует распределить 86 043 доли жертвенных животных. Из них 42 735 долей предусмотрены для палестинцев, 4 200 - для Судана, а 1 400 - для нуждающихся в Турции. Особое внимание в İHH уделяют сектору Газа, где из-за атак Израиля и энергетических проблем хранение свежего мяса практически невозможно. Поэтому пожертвования, предназначенные для эксклава, планируется доставлять нуждающимся семьям в виде консервированного и замороженного жертвенного мяса. В фонде подчеркнули, что такой формат позволит передать помощь жителям Газы наиболее безопасным способом.

Кроме того, İHH передаст праздничную одежду 22 250 детям-сиротам и детям из нуждающихся семей в 26 странах. Стоимость одного комплекта определена в 1 400 турецких лир.

Кампания охватит Турцию, Палестину, Сирию, Йемен, Судан, Сомали, Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, государства Центральной Азии, Балкан и Африки, а также Украину и Бразилию.

- Deniz Feneri распределит 30 тыс. долей жертвенного мяса

Благотворительная ассоциация Deniz Feneri объявила, что кампания пожертвований по доверенности в 2026 году пройдет под лозунгом «Kurbanla Gülümset» («Подари улыбку в Курбан-байрам»).

«Пожертвования будут направлены как нуждающимся в Турции, так и за рубежом. Отдельный бюджет и специальная логистическая схема предусмотрены для сектора Газа», - сообщили в ассоциации.

В Deniz Feneri уточнили, что в текущем году стоимость одной доли жертвоприношения за рубежом составит 5,9 тыс. турецких лир. В Турции размер пожертвования определен в 22 тыс. лир, для Газы - 11 тыс. лир, для Сирии - 16 тыс. лир, для Йемена - 9 тыс. лир, для мусульман Аракана (рохинья) в Мьянме - 7,5 тыс. лир.

По данным ассоциации, в рамках кампании планируется распределить в общей сложности 30 тыс. долей жертвенного мяса и охватить около 1,5 млн человек. Помощь будет доставлена в регионы Африки, Азии и Ближнего Востока, где, по словам представителей ассоциации, население страдает от последствий войн, миграции и бедности.

Особое внимание, как сообщили представители, в кампании будет уделено Газе.

«Из-за войны и блокады доставка свежего мяса в сектор Газа невозможна, поэтому была разработана отдельная схема. Животные для Газы будут принесены в жертву в Индии в соответствии с исламскими правилами. После этого мясо подвергнут шоковой заморозке, затем в Дубае его переработают в консервы и доставят в Газу по заранее определенным маршрутам», - пояснили в организации.

По словам представителей, такой способ позволит обеспечить жителей Газы безопасным и богатым белком продуктом, который может долго храниться в сложных гуманитарных условиях.

Кроме того, Deniz Feneri планирует в этом году передать праздничную одежду тысячам сирот в 30 странах.

- TDV рассчитывает превысить показатели прошлого года

Религиозный фонд Турции (TDV) продолжает принимать пожертвования в рамках программы жертвоприношения по доверенности к Курбан-байраму 2026 года.

В фонде сообщили, что окончательные цифры по числу жертвоприношений и количеству нуждающихся, которым будет доставлено мясо, пока объявлять преждевременно, поскольку прием пожертвований продолжается и продлится до первого дня праздника.

В TDV напомнили, что в рамках программы жертвоприношения по доверенности в 2025 году было принесено в жертву 898 тыс. 450 голов скота. Тогда жертвенное мясо было доставлено в Турции и за рубежом около 37,3 миллион нуждающимся.

По предварительной оценке фонда, в 2026 году планируется превысить прошлогодний показатель. Ожидается, что число долей жертвенного мяса может превысить 900 тыс., а помощь получат около 40 млн нуждающихся.

За этими цифрами, отмечают в фонде, стоят не только масштабы гуманитарной работы, но и конкретные человеческие истории. В TDV рассказали, что во время одной из поездок в Нигере сотрудники фонда увидели мать, стоявшую у пустой кастрюли. Женщина делала вид, что готовит еду, пытаясь отвлечь детей от голода.

В фонде отметили, что эта сцена напомнила им стихотворение турецкого поэта Мехмета Акифа Эрсоя «Старуха и Омар», где мать варила в кастрюле камни, чтобы успокоить голодных детей.

«Только в Нигере это была уже не литературная история, а реальная жизнь», - рассказали сотрудники фонда.

Еще один случай произошел в Мали во время раздачи помощи. По словам представителей TDV, молодой местный житель внезапно убежал, а затем вернулся с турецким флагом, который хранил много лет.

В фонде отметили, что этот жест стал для сотрудников символом доверия, благодарности и связи, которую гуманитарная помощь создает между людьми.

- Турецкий Красный Полумесяц (Kızılay) доставит помощь в 31 страну

В этом году Турецкий Красный Полумесяц планирует доставить жертвенное мясо нуждающимся в 31 стране, сообщила глава Турецкого Красного Полумесяца Фатма Мерич Йылмаз.

По ее словам, география кампании в этом году была расширена. Если в 2025 году операции по забою и распределению жертвенного мяса проводились в 25 странах, то в 2026 году к списку добавлены еще шесть государств.

Йылмаз сообщила, что стоимость одной доли жертвоприношения по доверенности для Турции и сектора Газа определена в размере 17 тыс. 250 турецких лир, а для зарубежных направлений - 6 тыс. 350 лир. Отдельное внимание в кампании, как и в последние два года, будет уделено Газе.



В организации отметили, что с учетом гуманитарной ситуации в эксклаве помощь будет доставляться в виде консервов, приготовленных из мяса жертвенных животных. Такой формат позволяет хранить продукт при комнатной температуре не менее 24 месяцев и распределять его среди нуждающихся в течение года, подчеркнули представители организации.

В Турецком Красном Полумесяце напомнили, что в 2025 году организация провела забой и распределение жертвенного мяса в Турции и еще 24 странах. Тогда от имени 168 тыс. 584 жертвователей были принесены в жертву крупнорогатый скот, а помощь в различных форматах получили 4 млн 529 тыс. 644 человека.

По словам представителей, окончательные данные по числу долей жертвоприношения и количеству получателей помощи в рамках кампании 2026 года будут объявлены после ее завершения.