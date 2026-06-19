Заявление Трампа показало, что атмосфера, сложившаяся в Италии после встречи на саммите «Большой семерки», о том, что «ситуация прояснилась», не соответствует действительности

Отношения Трампа с Мелони, которая, по словам Трампа, «умоляла» его сфотографироваться, вновь ухудшились Заявление Трампа показало, что атмосфера, сложившаяся в Италии после встречи на саммите «Большой семерки», о том, что «ситуация прояснилась», не соответствует действительности

В ответ на слова президента США Дональда Трампа, который во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции заявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони «умоляла меня сфотографироваться с ней, и мне стало её жалко», итальянский лидер ответила: «Я и Италия никогда не умоляем».

В ходе войны, начавшейся 28 февраля с нападения США и Израиля на Иран, отношения между Трампом и Мелони были расценены как «напряженные» из-за того, что Италия отказалась предоставить свою базу на Сицилии для американских самолетов, а также из-за того, что Мелони выступила против резкой критики Трампом главы Ватикана Папы Леона XIV. Хотя считалось, что напряженность спала благодаря двусторонней встрече на саммите «Большой семерки» во Франции 15–17 июня, сегодняшнее заявление президента США вновь вызвало негативную реакцию в Италии.

В кратком телефонном интервью итальянскому каналу La7 Трамп заявил: «Как поживает ваш премьер-министр? Что она сказала о нашей встрече? Вероятно, она рада, что я с ней поговорил. Я не был обязан с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться. Она очень хотела сфотографироваться со мной. Я не собирался фотографироваться, но мне стало ее жалко».

Сегодняшнее заявление президента США показало, что атмосфера, сложившаяся в Италии после встречи на саммите «Большой семерки», о том, что «ситуация прояснилась», не соответствует действительности. Это заявление привело к возобновлению холодных отношений между двумя лидерами, и Мелони незамедлительно ответила Трампу.

Мелони, вскоре после того как заявление Трампа появилось в прессе, в видеообращении, опубликованном в социальной сети, высказала следующее мнение:

«На некоторые вещи нужно немедленно реагировать. Заявления Дональда Трампа — чистая выдумка. Честно говоря, я просто в шоке. Я не знаю, почему президент США так ведет себя по отношению к своим союзникам. Это происходит не в первый раз. Печально, что Запад не проявляет такой же решимости в отношении своих врагов. Не следует забывать: я и Италия никогда не будем умолять».

Министр иностранных дел Италии отменил поездку в США

Вице-премьер и министр иностранных дел правительства Мелони Антонио Таяни написал в своём аккаунте в социальной сети X, принадлежащей американской компании: «Серьёзные и агрессивные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Мелони оскорбляют всю Италию. Поэтому я принял решение отменить свой визит в США, запланированный на 21 и 22 июня».

Министр обороны Гуидо Кросетто также в своёй публикации в X охарактеризовал высказывание Трампа как «новую ошибку в стиле общения, которая никому не идёт на пользу», отметив при этом, что Мелони, даже находясь под угрозой, ни у кого бы не просила сделать такую фотографию.

Оппозиция также выразила недовольство в адрес Трампа

Левые партии оппозиции не только отреагировали на высказывания Трампа, но и подвергли критике Мелони, напомнив, что ранее она хвасталась тем, что является близким политическим союзником Трампа.

Депутат Демократической партии (PD), представляющей основную оппозицию, Лия Квартапелле заявила: «Крайне резкие и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра недопустимы. На самом деле он сам себя унизил. Он ведет себя как тиран, не гнушающийся наносить ущерб отношениям с Италией. У меня есть разногласия с Джорджией Мелони по многим вопросам, но не в вопросе уважения. Я выражаю ей свою солидарность».

Лидер партии «Больше Европы» Риккардо Маги сказал: «Трамп становится всё более нереальным. Теперь он тиранит Джорджию Мелони, одну из последних оставшихся у него союзников. Надеюсь, премьер-министр Италии проведёт самокритику по поводу того, что она сделала итальянскую внешнюю политику настолько зависимой от позиций этой американской администрации».

Лидер «Альянса зелёных и левых» (AvS) Анджело Бонелли, в свою очередь, призвал Мелони уйти в отставку за то, что она допустила появление этих слов: «Слова Дональда Трампа являются результатом того, насколько зависимым был характер отношений, которые Мелони установила с президентом США. Эта зависимость нанесла ущерб чести Италии и итальянцев».

Война привела к разрыву отношений между Трампом и Мелони, которые ранее поддерживали тесные политические связи

Мелони и Трамп поддерживали тесные политические связи до того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану.

Премьер-министр Италии Мелони была единственным европейским лидером, приглашённым в прошлом году на церемонию инаугурации Трампа.

Спустя некоторое время после начала войны, 31 марта, стало известно, что Италия не разрешила некоторым самолётам, отправленным США на Ближний Восток, использовать базу Сигонелла на острове Сицилия.

В то же время глава Ватикана папа Лев XIV неоднократно призывал к прекращению войны, а Трамп 12 апреля резко отреагировал на это, назвав папу «слабым и ужасным» в области внешней политики.

13 апреля в словесную перепалку между Папой и Трампом вступила и Мелони, заявив, что высказывания президента США в адрес Папы являются «неприемлемыми».

В ответ на это Трамп 14 апреля дал интервью газете «Corriere della Sera», в котором резко раскритиковал Мелони, одну из своих ближайших союзников в Европе: «Люди довольны ею? Я и представить себе не мог. Я был шокирован ею. Я думал, что она смелая, но ошибся».

Два лидера, между которыми царили натянутые отношения, впервые встретились на саммите «Большой семерки», прошедшем 15–17 июня в французском городе Эвиан-ле-Бен. Источники в канцелярии премьер-министра, прокомментировавшие ситуацию итальянской прессе, отметили, что встреча Мелони и Трампа носила характер «разъяснения».