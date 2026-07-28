Цель Марио Габриэли — преодолеть около 40 тысяч километров и добраться до Триеста в Италии

Отец и сын совершают кругосветное путешествие на 50-летней Vespa Цель Марио Габриэли — преодолеть около 40 тысяч километров и добраться до Триеста в Италии

Уроженец Италии Марио Габриэли, много лет живущий в Австралии, отправился из Сиднея в кругосветное путешествие на 50-летнем мотоцикле Vespa вместе со своим 11-летним сыном Леонардо.

54-летний Габриэли родился в Триесте, а последние более 20 лет живет в Австралии. К поездке он готовился заранее: хотел подарить сыну настоящее приключение, познакомить его с разными странами и культурами и вместе пережить опыт, который останется в памяти на всю жизнь.

Свой проект отец и сын назвали I Due Caschi - «Два шлема». После морских переходов на паромах и судах они продолжили путь по суше из Индонезии, проехав через страны Юго-Восточной и Центральной Азии.

Долгие часы в дороге не раз сопровождались техническими неполадками, однако путешественникам помогали люди, с которыми они знакомились по пути. Благодаря этому Марио и Леонардо не только продолжали маршрут, но и ближе узнавали быт, традиции и культуру разных народов.

Их конечная цель - преодолеть около 40 тысяч км и добраться до Триеста. Проследовав через Азербайджан и Грузию, отец и сын въехали в Турцию, посетили Трабзон, а затем прибыли в Самсун.

Марио Габриэли назвал Самсун прекрасным городом. По его словам, путешествие началось 5 января и рассчитано на 10 месяцев.

«Триест и Италия - это место, где я родился. Я хотел привезти Леонардо на мою родину. Мне показалось, что путешествие на Vespa станет хорошим способом увидеть мир. Для меня важно, чтобы он познакомился с новыми странами, религиями, географией и историей», - рассказал Габриэли.

Леонардо, в свою очередь, отметил, что поездка проходит очень интересно. Больше всего ему запомнилось Памирское шоссе в Кыргызстане.

В Самсуне путешественников принял яхт-клуб Atakum Yelken Spor Kulübü. Заместитель председателя клуба Сельма Карахмет Балджы рассказала, что организация уделяет внимание не только водным видам спорта, но и социальным проектам.

По ее словам, о маршруте Марио и Леонардо в клубе узнали от парусного и природно-спортивного клуба Бешикдюзю в Трабзоне и решили пригласить их в гости.

«Мы принимаем их со вчерашнего дня и проводим завтра. Нам хотелось, чтобы Леонардо смог вместе с нашими спортсменами попробовать себя в парусном спорте, поэтому сегодня мы устроили для него небольшую прогулку под парусом. Предположительно, завтра они отправятся в Амасью, затем в Каппадокию и Анталью, после чего покинут Турцию. Завершить путешествие они планируют в Триесте», - сказала Балджы.