Среди 10 жертв, похороненных в Поточари, самым молодым был Сенад Юсич, которому на момент убийства было 20 лет, а самым пожилым — Рамо Даутович, который был старше 56 лет

Остатки ещё 10 жертв геноцида в Сребренице преданы земле Среди 10 жертв, похороненных в Поточари, самым молодым был Сенад Юсич, которому на момент убийства было 20 лет, а самым пожилым — Рамо Даутович, который был старше 56 лет

В Сребренице, расположенной на востоке Боснии и Герцеговины, на мемориальном кладбище Поточари похоронены останки 10 жертв геноцида, совершенного сербскими войсками в 1995 году.

На мемориальном кладбище Поточари состоялась церемония в память о 10 жертвах, личности которых удалось установить, погибших в ходе геноцида, признанного крупнейшей трагедией человечества в Европе после Второй мировой войны, в ходе которого сербские войска безжалостно убили не менее 8 372 боснийских мирных жителей.

В церемонии приняли участие государственные чиновники Боснии и Герцеговины, а также министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ, генеральный председатель партии HÜDA PAR Зекерия Япыджыоглу, посол Турции в Сараево Эмин Аксеки, -председатель Межпарламентской группы дружбы «Турция-Босния и Герцеговина» Рефик Озен, депутат парламента Турции Зейнеп Йылдыз, член Центрального исполнительного комитета ПСР Фатма Атасевен и заместитель председателя TIKA Яхья Джошкун.

Перед церемонией представители разных стран на уровне президентов, премьер-министров и министров возложили цветы к мемориальному центру.

После погребальной молитвы, которую возглавил председатель Исламского союза Боснии и Герцеговины Хусейн Кавазович, была произнесена молитва за погибших, и были зачитаны их имена. Тела 10 жертв геноцида были перенесены в заранее подготовленные могилы и похоронены родственниками.

Во время захоронения жертв геноцида произошли трогательные моменты: члены семей жертв и участники церемонии не смогли сдержать слёз.

Министр Гёкташ также встретилась с родственниками жертв и выразила им соболезнования.

Среди 10 жертв, похороненных на мемориальном кладбище в Поточари, самым молодым был Сенад Юсич, которому на момент убийства было 20 лет, а самым пожилым — Рамо Даутович, который был старше 56 лет.

Имена 10 человек, похороненных в этом году, следующие:

Сенад Юсич, Муриз Баракович, Хамед Мусич, Рамо Алич, Мухидин Османович, Хусо Черимович, Нуко Нукич, Ахмет Густер, Асим Кунич и Рамо Даутович.

Число похороненных жертв геноцида возросло до 6 782 человек

После оккупации Сребреницы 11 июля 1995 года сербскими войсками под командованием Ратко Младича боснийские гражданские лица, укрывшиеся у голландских военнослужащих в составе миссии Организации Объединенных Наций (ООН), впоследствии были переданы сербам.

Сербы, позволившие женщинам и детям добраться до района, контролируемого боснийскими военными, убили не менее 8 372 боснийских мужчин в лесных массивах, на фабриках и в складах. Убитые боснийцы были захоронены в массовых могилах.

В ходе работ по поиску пропавших без вести, начатых после войны, тела жертв, обнаруженные в массовых захоронениях, после установления личности ежегодно 11 июля хоронят с торжественной церемонией на мемориальном кладбище в Поточари.

После церемонии этого года число жертв, похороненных на мемориальном кладбище, возросло до 6 782 человек.