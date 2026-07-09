Останки 10 жертв геноцида будут захоронены на мемориальном кладбище Поточари во время церемоний памяти 11 июля

Останки жертв геноцида в Сребренице перевезли из Сараево на мемориальное кладбище в Поточари Останки 10 жертв геноцида будут захоронены на мемориальном кладбище Поточари во время церемоний памяти 11 июля

Останки 10 жертв геноцида в Сребренице, совершенного в 1995 году сербскими подразделениями под командованием военного преступника Ратко Младича, были отправлены из столицы Боснии и Герцеговины Сараево на мемориальное кладбище в Поточари. Захоронение состоится после памятных мероприятий 11 июля.

Автомобиль с останками утром выехал из города Високо в Боснии и Герцеговине и в сопровождении колонны проследовал по улицам Маршала Тито и Мулы Мустафы Башескии в Сараево.

По традиции колонна с останками сначала остановилась перед зданием Президиума Боснии и Герцеговины. Государственные чиновники и сотни жителей Сараево возложили цветы к автомобилям, перевозившим останки 10 жертв, и помолились. Некоторые граждане не смогли сдержать слез во время молитвы.

Перед выездом из Сараево колонна также ненадолго остановилась у Мемориала убитым детям и на рынке Маркале, где во время войны в Боснии произошли две крупные бойни. После этого колонну проводили в сторону мемориального кладбища в районе Поточари.

В церемонии проводов приняли участие государственные чиновники, родственники жертв, многочисленные граждане, а также посол Турции в Сараево Эмин Аксеки.

В 31-ю годовщину геноцида будут захоронены останки 10 человек

Ожидается, что сегодня вечером останки прибудут в район Поточари, недалеко от Сребреницы. До церемонии они будут храниться в здании бывшей аккумуляторной фабрики, которую во время войны использовали как базу голландские военнослужащие, находившиеся в составе сил ООН.

Останки будут перенесены на мемориальное кладбище Поточари и преданы земле после заупокойной молитвы 11 июля.

Самым молодым из 10 жертв, которые будут захоронены на мемориальном кладбище является Сенад Юсич. На момент убийства ему было 20 лет. Самой пожилой жертвой является Рамо Даутович, которому на момент убийства было 56 лет.

Имена 10 человек, которых похоронят в этом году: Сенад Юсич, Муриз Баракович, Хамед Мусич, Рамо Алич, Мухидин Османович, Хусо Черимович, Нуко Нукич, Ахмет Густер, Асим Кунич и Рамо Даутович.

Что произошло в Сребренице?

После захвата Сребреницы 11 июля 1995 года сербскими подразделениями под командованием Ратко Младича боснийские мусульмане, укрывшиеся у голландских военнослужащих в составе ООН, позднее были переданы сербам.

Сербы позволили женщинам и детям пройти на территорию, контролируемую боснийскими силами, однако убили как минимум 8 372 боснийских мусульманских мужчин в лесных районах, на фабриках и складах, после чего похоронили их в массовых захоронениях.

Международный суд ООН в Гааге в своем решении 2007 года, опираясь на доказательства Международного трибунала по бывшей Югославии, квалифицировал события в Сребренице и ее окрестностях как геноцид.

После войны были начаты работы по поиску пропавших без вести. Останки жертв, найденные в массовых захоронениях, после установления личности ежегодно предаются земле 11 июля на церемонии на мемориальном кладбище Поточари.

На мемориальном кладбище Поточари к настоящему времени захоронены 6 772 жертвы. Еще 250 жертв по желанию семей были похоронены на местных кладбищах. Более 1000 человек, погибших в результате геноцида в Сребренице, до сих пор не найдены.

Останки жертв геноцида в Сребренице, чьи личности установлены, были извлечены из 150 разных мест, включая 77 массовых захоронений.

После памятных церемоний этого года число жертв геноцида, захороненных на мемориальном кладбище Поточари, достигнет 6 782.