Основателю Telegram в РФ предъявлено обвинение в содействии терроризму

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", - заявили в Центре общественных связей ФСБ в среду.

В ФСБ отметили, что мессенджер не удаляет "многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб".

