Основатель Telegram: Франция пытается заставить замолчать платформы свободы слова

Власти Франции сами занимаются тем, в чем обвиняют американского бизнесмена Маска и его соцсеть X, — незаконным сбором персональных данных и нарушением тайны электронных коммуникаций.

Об этом основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров заявил в своем аккаунте в социальной сети, комментируя ведущееся во Франции расследование в отношении социальной платформы X и ее владельца Илона Маска.

Миллиардер убежден, что французское правительство находится в панике. «Они знают, что серьезные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы для свободы слова под любым предлогом, который, по их мнению, сойдет им с рук», - написал предприниматель.

Дуров также заявил, что обвинения, которые французское правительство предъявляет X и Маску, на самом деле касаются действий самого французского правительства.

По его словам, среди этих действий — незаконный сбор персональных данных, их обработка без надлежащих мер безопасности, извлечение данных из автоматизированных систем и нарушение тайны электронных коммуникаций.

Назвав позицию Франции в отношении Маска и X «аморальной атакой», Дуров заявил, что «свободный мир должен встать на сторону Элона и X против аморальной атаки со стороны французского государства». Дуров подчеркнул, что Telegram также поддерживает «борьбу X за свободы».

Ранее киберподразделение парижской прокуратуры перевело предварительное расследование в отношении владельца таких компаний, как Tesla, SpaceX и X, Илона Маска и его платформы X в полноценное судебное расследование.

Расследование проводится по таким статьям, как распространение изображений, содержащих детскую порнографию, и дипфейк-контента, связанных с программой искусственного интеллекта X — Grok, дезинформация, а также пособничество отрицанию преступлений против человечности.