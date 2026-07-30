Российские чиновники, по-видимому, запутались в том, кто кому может запрещать пользоваться интернетом - написал Павел Дуров в Telegram

Основатель Telegram заявил, что Россия признала его террористом за сопротивление «массовой слежке и цензуре» Российские чиновники, по-видимому, запутались в том, кто кому может запрещать пользоваться интернетом - написал Павел Дуров в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в четверг, 30 июля, что решение России внести его в список террористов стало местью за его отказ выполнить «требования властей о массовой слежке и цензуре в мессенджере».

«Россия признала меня „террористом“ за отказ выполнить её требования о массовой слежке и цензуре в Telegram», — написал Дуров в Telegram.

«Согласно российскому законодательству, мне теперь запрещено «распространять информацию в интернете». Российские чиновники, по-видимому, запутались в том, кто кому может запрещать пользоваться интернетом», — добавил он.

Ранее в четверг российское агентство финансового мониторинга «Росфинмониторинг» внесло Дурова в реестр террористов и экстремистов после того, как власти предъявили ему обвинение в содействии террористической деятельности и инициировали процедуру внесения его в международный список разыскиваемых лиц.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила Telegram в отказе удалить каналы, чаты и ботов, которые, как утверждается, используются украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями для координации атак и других преступлений на территории России.