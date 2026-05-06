Основатель CNN Тед Тёрнер скончался в возрасте 87 лет

Тед Тёрнер, основатель ведущего американского медиа-канала CNN и человек, воплотивший в жизнь концепцию круглосуточного вещания в тележурналистике, скончался в возрасте 87 лет.

Он начал свою карьеру в медиа в 24 года. Магнат 1 июня 1980 года основал CNN — первый в мире телеканал, вещавший новости «круглосуточно», — и тем самым «проложил путь» в медиа-индустрии.

Эта концепция, которая в то время считалась весьма новаторской для новостных каналов, вещавших в определенные часы дня, впоследствии стала применяться во всем мире.

Тернер, назвавший CNN «величайшим достижением своей жизни», в 1996 году продал свои каналы компании Warner Bros. Discovery (WBD), ранее действовавшей под названием «Time Warner».

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в социальной сети утверждал, что канал CNN сегодня представляет собой полную противоположность всему, что олицетворял Тернер.

Трамп отметил, что Тернер был одним из величайших деятелей в истории телерадиовещания.